Новости Беларуси. В Минске на базе БГУ прошёл первый конкурс ораторского мастерства на китайском языке. Будущие экономисты, филологи, журналисты и управленцы состязались не только во владении языком, но и яркости впечатлений о поднебесной. Самой маленькой участнице состязания ораторов едва исполнилось 9 лет, но она оставила позади многих взрослых конкурсантов. Сегодня изучение китайского языка становится не просто модным увлечением, но и перспективным направлением. Большинство участников конкурса нацелено на работу в совместных белорусско-китайских компаниях.

Мечтой о Китае белорусская девушка Алеся Доровских из Солигорска жила с детства. И упорно шла к своей цели. Сегодня она студентка сразу двух институтов – журналистики и Института Конфуция.

Как корабль назовете, так он и поплывет. Традиционное белорусское имя Алеся – на китайский переводится как «мечта», которую девушка осуществила в этом году – впервые побывала в Поднебесной.

Сегодня о своих впечталениях она, как и 25 других конкурсантов, рассказывает на ораторском противоборстве.

Китайский язык для многих белорусов уже не просто экзотика или модное увлечение, а перспективное направление.

Гун Цзяньвэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь:

Русскозячные специалисты с китайским направлением очень востребованы. Мы не будем ограничиваться только Беларусью. Выпускники с китайским образованием могут устраиваться и в Китае.

Будущие экономисты, журналисты, филологи, управленцы... Знание китайского открывает перспективы людям самых разных профессий. И в первую очередь тем, кому еще только предстоит найти себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.