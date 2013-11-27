Модернизация Минского камвольного комбината идет полным ходом, «перспектива вырисовывается неплохая»

Новости Минска. Модернизация, увеличение объемов производства и наращивание экспорта. Такие задачи перед камвольным комбинатом поставил председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.

Сегодня предприятие выпускает более тысячи трехсот погонных метров тканей из шерсти и полушерсти. Модернизация не только увеличит объемы производства, но и поспособствует изготовлению конкурентоспособной продукции, которая будет популярна и за рубежом. К слову, в этом году комбинат уже заключил десятки договоров на поставку тканей в Армению, Украину, Казахстан и Россию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы будем обеспечивать производство верхней одежды для мужчин (брюки, пиджаки, костюмы) из белорусской ткани, усилится наш экспортный потенциал.

Виктор Гавриленко, генеральный директор ОАО «Камволь»:

На 50% проведены тендеры на покупку оборудования. Перспектива предприятия вырисовывается неплохая.