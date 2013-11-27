Законопроект о противодействии монополистической деятельности одобрил Совет Республики

Новости Беларуси. Документ определяет правила игры на рынке, устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию. Также определяет ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. Ожидается, что благодаря принятию этого законопроекта повысится инвестиционная привлекательность Беларуси, будут созданы дополнительные условия для модернизации предприятий. Также речь идет о равных условиях конкуренции для госпредприятий и частного бизнеса. Будет усилена роль антимонопольного органа Беларуси, который наделят особыми полномочиями. В частности, он сможет разрешать конфликты административных интересов и действенно реагировать на нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, документ приведет национальное законодательство в соответствие с Соглашением о единых принципах конкуренции, которое заключено в рамках ЕЭП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Пантюхов, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, финансам и бюджету:

Единый подход, независимо от формы собственности - частная, государственная. И равные правила игры, и возможности использовать ресурс, финансирование и поведение в обществе. И самое главное, что мы должны привести в соответствие трех сторон. У нас Единое экономическое пространство, Таможенный союз и уже сегодня наши соседи - Казахстан, Россия - такой документ приняли. И ждут от нас, чтобы на Евразийской комиссии принять модульный закон общего поведения.