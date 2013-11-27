Венесуэльско-белорусский форум прошел 27 ноября в Минске

Новости Беларуси. Второй венесуэльско-белорусский форум прошёл сегодня в Минске. В ходе мероприятия были подведены итоги развития двусторонних отношений за последнее время. С белорусской стороны в форуме приняли участие руководители министерств и ведомств, а также первый заместитель премьер-министра Беларуси и одновременно председатель белорусской части совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Владимир Семашко.

Сегодня страны разрабатывают дорожную карту двустороннего взаимодействия на ближайшую и долгосрочную перспективу. В первую очередь в сферах строительства, нефтехимии, автомобиле- и тракторостроения, газификации, науки и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Америко Диас Нуньес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Беларусь и Венесуэла являются давними партнерами. С прошлого года в нашем двустороннем сотрудничестве появились и новые направления. например, мы активно развиваем контакты в сфере науки и образования. Так, сегодня в Республике Беларусь обучаются ряд наших стипендиатов. Недавно приехала группа из 10 человек, которые будут учиться в белорусских вузах на разных специальностях. В следующем году приедет еще 70 венесуэльцев.

Владимир Дражин, начальник управления проектных работы строительной компании:

В Каракасе ведется строительство десяти 16-этажных домов. Это целый микрорайон, который также включает объекты социальной инфраструктуры. Уже реализованы проекты 5-этажных домов в Маракае, там живут люди. Объекты промышленного назначения также имеют разную направленность. В Баринасе построено 3 сборочных цеха по производству тракторов, МАЗов, очень скоро мы введем в эксплуатацию третий корпус, где будет налажен выпуск продукции для дорожной строительной техники.

Белорусско-венесуэльское совместное предприятие завершает разведку крупного месторождения фосфоритов в Боливарианской Республике. Итоги развития двусторонних отношений и перспективы сотрудничества обсудили в Минске участники второго венесуэльско-белорусского форума.

Сегодня между странами ведётся тесное взаимодействие в рамках работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. К слову, в первом квартале 2014 года на её заседании будет рассмотрена дорожная карта двустороннего взаимодействия на ближайшую и долгосрочную перспективу. Сейчас страны разрабатывают этот программный документ. Охватывать он будет сферы строительства, нефтехимии, автомобиле- и тракторостроения, газификации, науки и образования.

Для нашей страны Боливарианская Республика — перспективный стратегический партнёр. Об этом шла речь и во время визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в нашу страну в июле нынешнего года. За прошлый год взаимный товарооборот Беларуси и Венесуэлы превысил полмиллиарда долларов. Сегодня реализуется около 85 совместных проектов. В Венесуэле запущены совместные предприятия в сфере нефте- и газодобычи, по производству тракторов и автомобилей, стройматериалов. Наши специалисты также участвовали в реализации проектов в области промышленного и жилого строительства. Совсем скоро белорусы построят новый микрорайон на 2 тысячи квартир в штате Баринас. Здесь же появится и крупный нефтеперерабатывающий завод, а также ТЭЦ.