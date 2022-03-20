Китайская UnionPay по количеству транзакций опередила Visa и Mastercard. В чём ещё преимущества от сотрудничества с Поднебесной?

Новости Беларуси. Что касается внешней торговли в условиях санкций, то потеря ЕС и США для нас не так и велика, как, возможно, казалась сначала. К примеру, в Европу мы поставляли продуктов всего на 460 миллионов долларов. А в страны СНГ для сравнения на 5,5 миллиарда. А если говорить про Китай, то это и вовсе страна-кладезь для экспорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

КНР сегодня по уровню ВВП и по паритету покупательной способности – мировой лидер. А годовой внутренний валовой продукт этой азиатской страны достиг почти 18 триллионов долларов. Для сравнения: в России он не превышает 2 триллионов. И это еще далеко не все финансовые возможности Китая.

Один факт, что четыре крупнейших банка мира находятся в Поднебесной, говорит о многом. А китайская платежная система UnionPay уже опередила Visa и Mastercard и стала крупнейшей в мире по количеству транзакций. И это далеко не все аргументы в пользу взаимодействия с Китаем, которое наша страна развивает уже долгие годы. Партнеры вышли на уровень всепогодного сотрудничества. Вот сейчас мир откровенно штормит. А Беларусь и КНР поддерживают комфортный климат в отношениях.

Об этом наш Президент еще раз напомнил на встрече с послом Китая в Беларуси и попросил донести нашу позицию до руководства этой страны. В сложившейся ситуации нам надо найти ту модель взаимоотношений, которая бы соответствовала интересам двух стран. А в результате санкций, направленных против России и Беларуси, чтобы Китай не нес какую-то ответственность и что-то терял. Отметим, что Китай не присоединился к рестрикциям. Он выступает против такой политики и начал открыто об этом заявлять. На неделе появились высказывания влиятельных китайских политиков. Вот, к примеру, что думает по этому поводу дипломат из Поднебесной. К слову, он считает, что правительство США использует методы времен холодной войны.