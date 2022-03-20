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Литва ввела ограничение на ввоз евро в Беларусь

20 марта 2022 18:32
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Ситуация в Украине в разной степени затронет всех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отсидеться ни у кого не получится. Вот кто бы мог подумать, что в зажиточной Германии будет дефицит продуктов. А он уже на подходе.

Литва ввела ограничение на ввоз евро в Беларусь-1

В одних магазинах Берлина не хватает растительного масла, муки и сахара. В других призывают покупателей ограничить покупки. Вообще, разумная экономия присуща немцам, но такой подход возмутил даже их. Цены в Европе выросли на бензин, дизель, газ. По этой причине ассоциация малого и среднего бизнеса ФРГ заявила об угрозе массового банкротства предприятий. В Испании из-за повышения стоимости топлива грузоперевозчики даже начали забастовку.

Литва ввела ограничение на ввоз евро в Беларусь-4

Фото: Pixabay

Да и за такими примерами нам буквально далеко ходить не надо. Литовцы все еще совершают настоящие набеги на белорусские магазины. В топе покупок – дизельное топливо, бензин, растительное масло, мука и другие товары. Литовская таможня даже ввела лимиты на ввоз валюты в Беларусь и Россию. Теперь через границу можно провести не более 60 евро на человека.

# Международная политика # Экономика # Фотофакт

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