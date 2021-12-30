Новости экономики за 30.12.2021

Новости Беларуси. Какой продукцией белорусского производства заинтересовались компании из Пакистана, на какие товары государство продолжит контролировать цены, как изменится сбор для агроэкотуризма и какие новшества вступят в силу с начала года? С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА УВЕЛИЧИТСЯ БАЗОВАЯ СТАВКА ДО 207 РУБЛЕЙ Традиционно в канун Нового года мы говорим о тех изменениях, которые ждут белорусов с 1 января. Базовая ставка, которая влияет на бюджет прожиточного минимума, детские пособия и зарплаты работников бюджетной сферы, увеличится с 198 до 207 рублей. Размеры пособий и БПМ пересчитают 1 февраля, а педагоги, медики, правоохранители, работники соцсферы получат доплаты. Вырастет также размер единовременной выплаты на оздоровление учителям – вместо половины оклада будет целый.

СБОР ДЛЯ АГРОЭКОТУРИЗМА СОКРАТЯТ ПРАКТИЧЕСКИ В 2 РАЗА С 2022 года ставку для ремесленников отвяжут от базовой величины и установят конкретную сумму – 62 рубля в год. В зависимости от инфляции ее будут индексировать. Сейчас те, кто занимается ремесленной деятельностью (мастерит из дерева, стекла, металла, лепит из глины, шьет и так далее), платят две базовые величины – 58 рублей. Так что, по сути, повышение незначительное. А вот сбор для агроэкотуризма сократят практически в два раза. Сейчас он составляет 58 рублей за каждую усадьбу, а с 1 января будет 31 рубль. БУТБ аккредитовала первую компанию из Пакистана. Подробнее здесь.

ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖИТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЦЕНЫ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлевает регулирование цен на социально значимые товары с 1 января. Ранее в перечне было 62 позиции, осталось 29. Среди них мука, перловка, овсянка, хлеб, некоторые виды мяса, молочная продукция, овощи. Установлен предельный норматив рентабельности, выше которого цены не могут подниматься. В ближайшие три месяца, с января до конца марта 2022 года, он не должен превышать 10 %. Максимальные надбавки импортера, оптовые и торговые надбавки ограничены в пределах 15-30 % в зависимости от товара.

БЖД ОБЪЯВИЛА ВНУШИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ НА НЕКОТОРЫЕ ПОЕЗДА В РОССИЮ НА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ БЖД объявила внушительные скидки на некоторые поезда в Россию во время новогодних праздников. Размер скидок варьируется от 8 % до 42 % на покупку билетов за 3 часа до отправления на отдельные поезда. ​В Беларуси с 2022 года вырастет налог для людей, которые сдают квартиры. Читайте здесь.