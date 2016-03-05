Кирилл Рудый – о сути двух новых указов Президента Беларуси и смысле депозитарных расписок

Попробуем доступным языком объяснить, в чем революционная суть президентских указов. И поможет нам это сделать помощник (случайная тавтология – поможет помощник) Президента Кирилл Рудый.

Кирилл Валентинович, здравствуйте.

Кирилл Рудый:

Здравствуйте.

Два указа подписал Президент. Они, может быть, мало понятны простому трудовому народу. В частности, депозитарные расписки. Что это такое?

Кирилл Рудый:

Я думаю, всем понятны те сложности, которые есть в экономике. Главное, что есть недостаток денег. И деньги, в принципе, дорогие. Поэтому эти два указа направлены на то, чтобы деньги были дешевле для предприятий и открывались возможности привлечь бесплатные деньги из-за рубежа. У нас так сложилось, что многие государственные предприятия часто, если есть трудности с деньгами, обращаются в бюджет, получают, выбивают эти деньги. Если аналогию провести, то директоры предприятий бьют в барабан, играют на барабанах. Сейчас им предложили новый инструмент – скрипку. И если они научатся, если привлекут профессионалов, финансистов, юристов, то скрипка может сыграть на финансовом рынке более гармонично и привлечь больше денег, чем просто бить в барабан и постоянно просить денег. Поэтому на это направлены эти два инструмента, два указа. Один из них – который вы упомянули – о депозитарных расписках. Речь идет о том, что часть акций государственные предприятия получат право выпускать на международных рынках.

IPO. То, что мы называем IPO.

Кирилл Рудый:

Это одна из таких форм. Речь идет о том, что это не контрольный пакет, то есть не теряя направления, до 25% акций предприятие может выпустить. Оно привлекает известные крупные иностранные банки, которые потом от своего имени торгуют нашими белорусскими акциями на бирже. Владея этими акциями, он не может повлиять на управление. Он лишь перепродает их на мировых рынках.

А участие в собрании акционеров он не принимает, он не может. Он вложил деньги.

Кирилл Рудый:

Он имеет право, но, как правило, это инструмент, основанный на то, чтобы заработать. И потом банк, это известный банк, и международный рынок достаточно большой, на котором они потом продают эти акции, он более 50-60 трлн долларов, и, в принципе, как правило, если рынок большой, то цена предприятия даже завышена. Она стоит больше, чем реально может стоить это предприятие.

Вы учились в США и, наверное, знаете, что эти депозитарные расписки в Америке еще лет 90 назад придумали. В 1927 году, по-моему, когда Англия запретила вывозить свои активы за рубеж, а американцам нужно было спекулировать, зарабатывать деньги.

Кирилл Рудый:

Так и называются: американские депозитарные расписки.

Я сказал спекулировать, зарабатывать. То есть они, в принципе, для спекуляций каких-то предназначены, но предприятию все равно, лишь бы деньги поступали.

Кирилл Рудый:

Есть инвесторы, которые имеют свободные ресурсы и хотят их вложить. Они оценивают страну, оценивают предприятия. И если предприятие привлекательное (оно зарабатывает прибыль, имеет гарантированный доход), то, конечно, инвестору это интересно. Чтобы заработать, он начинает покупать такие акции. Постепенно цена акций растет, и он только зарабатывает на этом.

Я зацеплюсь за ваше слово «предприятие привлекательное». Я так понимаю, что эти расписки, эти ценные бумаги покупают тогда, когда в стране какой-то экономический рост. Например, в Латинской Америке сейчас достаточно высокие темпы роста. У нас – не очень.

Кирилл Рудый:

У нас снижение.

Предприятие должно быть привлекательным. Я сомневаюсь, что кто-то купит акции «МАЗа», например, на сегодняшний день. О каких предприятиях идет речь?

Кирилл Рудый:

Никакого конкретного списка нет. Любое предприятие может попробовать выпустить себя на международном рынке. Но иностранный инвестор, как правило, заинтересован в тех предприятиях, которые дают гарантированный доход. Это, условно говоря, монополии.

«Белкалий».

Кирилл Рудый:

«Белкалий» – это такая, скажем, международная монополия. Конечно, она интересна инвесторам. Но это может быть и внутренняя монополия («Белтелеком», «Белавиа», БЖД), то есть такие предприятия, которые так или иначе получают доход от потребителя, вне зависимости от того, растет экономика или падает. Есть определенные секторы, которые так или иначе падают меньше, у них есть гарантированный доход. Они не обанкротятся никогда, поскольку они являются монополией.

Это тоже какой-то этап к приватизации крупных гигантов белорусской промышленности или нет?

Кирилл Рудый:

Нет. Продажа акций – это и есть приватизация, это одна из форм приватизации. Можно так или иначе это называть. И бояться этого слова не надо. Это такой экономический термин, который, как бы мы его ни называли, он так и употребляется.

Я в начале программы сказал, что 1 марта вступает запрет на лов щуки. Мужики, рыбаки чем еще интересуются? Спортом и политикой. Все, щуку ловить нельзя – будем сидеть трезвые смотреть передачу «Картина мира», где Кирилл Валентинович расскажет о том, чего нам ждать от этих указов и какого развития ждать от экономики в ближайшие месяцы и годы. Так какие у вас прогнозы, может быть, отталкиваясь от этого?

Кирилл Рудый:

Первый указ касается, конечно, крупных предприятий. Но наши крупные государственные предприятия, за ними стоит целый ряд средних предприятий, мелких предприятий, которые являются подрядчиками, субподрядчиками. И, конечно, все смотрят, если хороши дела у крупных предприятий, если у них есть деньги, то они тоже могут заработать на этом. Будет эффект на всю экономику, если будут привлечены большие ресурсы.

Второй указ касается кредитов, как сделать их дешевле. Сейчас у нас предприятие может обратиться в банк и получить кредит, например, под 34% годовых. Ставка высокая. Но если воспользоваться этим указом, то он может получить на 6% дешевле – это 28%. Поэтому вот конкретный результат – снижение процентных ставок. Понятно, что они высокие, но если будет снижаться в целом на рынке, то этот инструмент будет все более и более привлекательным. Он рассчитан на два года. В принципе, долгосрочные кредиты могут предприятия привлекать таким способом, выпуская облигационные займы.

Еще один вопрос, может быть, так, напоследок. К выходу на IPO, на фондовые международные рынки белорусские предприятия как-то уже стремились?

Кирилл Рудый:

Шла подготовительная работа.

Да, «БелАЗ» вместе с «Deutsche Bank», тоже через «Deutsche Bank» пытался ценные бумаги продать и выйти, произвести и выйти на IPO. Но помешали конфликтные отношения Беларуси и Евросоюза. Сейчас, когда санкции сняты, это можно продолжать. То есть снятие санкций в отношении Беларуси тоже способствует тому, чтобы мы могли выйти на международные фондовые рынки и привлекать дополнительные средства.

Кирилл Рудый:

Для нас это лучший момент. Сейчас на международных рынках в Европе есть положительные ожидания в отношении Республики Беларусь. Если они оправдаются, если мы сможем воспользоваться этим моментом, мы сможем заработать, обеспечить экономический рост, заработные платы поднять. И в целом люди будут жить лучше.

Спасибо, Кирилл Валентинович. Помощник Президента по вопросам экономики рассказал нам суть двух указов, важных указов, один из которых – который касается депозитарных расписок. Собственно говоря, можно считать революционным для Беларуси, потому что впервые Беларусь будет участвовать в этом процессе. И, сравнивая со скрипкой, Кирилл Валентинович разложил эту скрипку на струны и смычки. Главное, чтобы смычок все-таки оказался в умелых руках.

Кирилл Рудый:

Да. Чтобы научились, были профессионалы.

А профессионалов кует белорусская экономика, белорусский рынок. И, например, если говорить о том, что все более растет доля частного сектора, и тоже в вашей книге об этом написано, в Беларуси это предприниматели, за которыми, наверное, во многом будущее нашей экономики.