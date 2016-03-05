Неделя предпринимательства в Минске: какие вопросы стали информационным посылом ко всем?

Частный бизнес неумолимо увеличивает свою долю. И государству, несмотря на доминирование в экономике, с этим приходится считаться. Вот и минувшая неделя прошла под знаком предпринимательства.

Целую неделю белорусские предприниматели не просто размышляли о судьбе малого и среднего бизнеса и делились секретами успеха. Как улучшить деловой климат в стране, произвести конкурентоспособный товар, занять свою нишу на зарубежном рынке? Эти вопросы стали информационным посылом ко всем.

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

И государство, и сам бизнес нацелены на развитие. Принята государственная программа Правительством на этой неделе как раз. На пять лет. Мы четко видим коридор развития. Предприниматели намерены укреплять экономику.

Ключевым событием недели предпринимательства стала XVII ассамблея деловых кругов. Здесь состоялся диалог бизнеса и власти. И это был совместный вызов кризису. На ассамблее была принята программа «Национальная платформа бизнеса». Это своего рода «дорожная карта» партнерства предпринимателей и государства.

Наум Кац, бизнесмен:

Модернизация на самом высоком уровне, а система продаж осталась с 90-х годов. Бизнес не зависит от частной или государственно формы собственности, она зависит только от эффективного управляющего или неэффективного.

Свой бизнес Наум Кац открыл в 90-ых. Лет пять тому его предприятие перестало приносить прибыль. Себестоимость продукции была высока, товар не продавался. За несколько лет бизнесмен перевернул свою фабрику с ног на голову. Производительность труда рекордна, при этом стоимость пошива в четыре раза меньше, чем на любой обувной фабрике страны.

Одним из самых острых вопросов для предпринимателей стоит экспорт. Тему обсуждали практически на каждом мероприятии. Из 22 тысяч субъектов хозяйствования в стране только треть продают товар за рубежом. Остальные остаются за бортом внешнеэкономической деятельности.

Владелец первого в Беларуси дома скидок, а еще и автосборочного предприятия в этом вопросе категоричен.

Михаил Супрунович, бизнесмен:

Надо жить в тех условиях, в которых мы находимся. Не надо рассчитывать на чью-то помощь. Надо рассчитывать только на себя и понимать, что на сегодняшний день это реальные условия ведения бизнеса, а не кризис.

Продукция его компании успешно продается в Беларуси, отправляется в Россию, Украину, Казахстан. Недавно конструкторское бюро разработало снегоболотоходы. Ими уже заинтересовались в Азии и Африке.

Пожалуй, самым «прекрасным» мероприятием недели предпринимательства стал круглый стол «Женщины в бизнесе». В его рамках был дан старт одноименной программе развития женского дела в Беларуси. На ее реализацию Европейский банк реконструкции и развития выделит стране 10 миллионов евро.

А завершилась неделя предпринимательства креативной выставкой-ярмаркой, которая прошла в столице. Здесь можно было получить консультацию у юристов, пиар-менеджеров и маркетологов.