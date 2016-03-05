Новые указы Президента: нестандартные инструменты привлечения иностранного капитала и сохранение льгот для предприятий

Позавчера Президент Лукашенко подписал два указа, которые были анонсированы на совещании в понедельник 29 февраля. Напомним о чем речь.

Открытая экономика Беларуси не может играть по собственным правилам. И финансовый рынок необходимо развивать с учетом мирового опыта. Об этом шла речь на совещании у Президента Беларуси в понедельник. Но все решения должны быть обоснованы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что это даст? Второй вопрос – надо это вообще или не надо. И третье – нужно ли это делать сегодня, в этих условиях.

Предложение сделать Нацбанк мегарегулятором в стране и передать ему под контроль еще и страховую деятельность и рынок ценных бумаг признали преждевременным.

Александр Лукашенко:

Сейчас эти функции выполняет Минфин. И, как мне недавно докладывал министр Амарин, выполняет вполне успешно. Вот поэтому и первый вопрос к первому проекту указа – зачем мы это делаем, зачем мы проводим эту перетурбацию, если у нас система сегодня сложилась и нормально функционирует.

Резонный вопрос задал Президент о продлении налоговых льгот на доходы от корпоративных облигаций.

Александр Лукашенко:

Наполняемости бюджета нет, начинаем урезать какие-то программы, а здесь создаем определенные льготы. Не получится ли так, что бюджет недополучит определенных средств и какова реальная цена вопроса при этом? И, самое главное, попадут ли эти деньги предприятиям, оздоровят ли ситуацию на этих предприятиях.

В ходе совещания аргументы разработчиков проекта были приняты.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Более того, этот механизм действовал с 2008 по 2014 год, потом был продлен на 2015-й. Показал свою эффективность, и было принято решение (и это правильно), чтобы он действовал еще 2 года – 2016-й и 2017-й.

Еще одно предложение открывает шлюзы для выхода белорусских предприятий на международный финансовый рынок.

Александр Лукашенко:

Правительство предлагает создать правовое поле для эмиссии акций с использованием иностранных депозитарных расписок. Здесь какие риски? Что даст предприятиям, стране решение этой проблемы? Возрастет ли приток иностранных инвестиций?

На этот вопрос министр финансов дал уверенный ответ.

Владимир Амарин:

Получается, что наши предприятия, акционерные общества имеют отношения с этой крупной финансовой компании и она уже сама будет заинтересована в том, чтобы наши акции продавать, размещать на финансовом рынке вне нашей страны. Окно возможностей, которое надо использовать для привлечения ресурсов на внешних рынках.

Результатом совещания стали два указа Президента Беларуси (№ 84 и № 85), подписанные 3 марта.