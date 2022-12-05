Каждый см земли идёт в дело! Как предприятие «Гастелловское» выбилось в лидеры Минской области?

Новости Беларуси. Труженики села. Чем занимаются СПК зимой и как прошла уборочная – 2022? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, кто из крестьян в этом году получил государственную награду и за что. А кроме того, поддержим национальный тренд и ударим по картошке – научимся ее сортировать.

Еще одна точка нашего маршрута – предприятие «Гастелловское». Здесь каждый сантиметр земли идет в дело. Техника работает без сбоев – перспективы на будущий урожай отличные. Новые тракторы и комбайны выходят на поля ежегодно. Технологическая революция в отдельно взятом хозяйстве влияет и на показатели.

Станислав Соколовский, директор сельхозпредприятия «Гастелловское»:

Хозяйство зародилось более 90 лет назад. Оно практически всегда занимает лидирующие позиции – и в советское время, и в настоящее. История очень богатая, у нас пять героев соцтруда. Сегодня же это огромная территория. Здесь тоже главные продукты – мясо и молоко. Последнего ежегодно продают порядка 20 тысячи тонн. Уборочной в этом году тоже довольны. Станислав Соколовский:

В этом году мы получили 108 центнеров зерна с гектара. Это, конечно, рекордный год. У нас ниже 90 центнеров не бывает. Мы к этому стремимся, умеем выращивать хлеб. Когда неплохой урожай, всегда позитив.

В хозяйстве три фабрики молока. Интересным новым течением является то, что одна из них роботизированная. Коровки доятся не вручную, а с помощью роботов. За 6-8 минут с одной коровы собирают 12 литров молока.

Людмила Иванейчик, оператор животноводческого комплекса «МТК «Канютичи» 6 разряда:

Комплекс работает круглосуточно. Мы работаем по сменам, у нас три смены. В наши обязанности входит контролировать процесс в операторской, подгонять животных, смотрим по часам, подгоняем, поддерживаем санитарное состояние. С роботами не тяжело работать. Все робот делает сам. Доярка подмывает. Мы контролируем процесс. Где-то что-то помогаем подключать, подводим на мониторе. Прежде чем молоко попадает на стол потребителя, оно проходит сложный путь технической обработки. Производится анализ и контроль качества сырья.

Ольга Коростий, заведующая племенной фермой «Канютичи»:

Содержание белка, соматических клеток в молоке, кислотность, плотность молока. На содержание антибиотиков – молоко должно отправляться на завод без содержания антибиотиков.

К питанию здесь особое отношение – каждому животному разрабатывается свое меню. Оно зависит от продуктивности коровы, ее возраста и времени года.

Владимир Касницкий, главный зоотехник сельхозпредприятия «Гастелловское»:

Мы берем анализ корма, сдаем в ветлабораторию. Там видна питательность корма, энергия, протеин, крахмал. Составляется рацион по специальной программе. Кукурузного силоса здесь 23 килограмма, сенажа – 10 килограммов, комбикорма – 8 килограммов. Еще робот дополнительно дозирует 140 граммов на литр молока. Корова съедает в сутки 24-25 килограммов сухого вещества. Николай Бурин работает на этом предприятии уже 40 лет в качестве слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, причем успешно. В деле своем понимает отлично и зимой находит дела.

Весь процесс компьютеризирован. Уже холодное время, поэтому компьютер мы не включаем, а работаем в ручном режиме, чтобы не перегружать. Николай Николаевич попал в эту сферу неслучайно. Он из династии крестьян. Уже 43 года отвечает за урожай. Трудится, можно сказать, во благо общества. Для хозяйства он очень ценный сотрудник.