Каждый см земли идёт в дело! Как предприятие «Гастелловское» выбилось в лидеры Минской области?
Новости Беларуси. Труженики села. Чем занимаются СПК зимой и как прошла уборочная – 2022? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, кто из крестьян в этом году получил государственную награду и за что. А кроме того, поддержим национальный тренд и ударим по картошке – научимся ее сортировать.
Еще одна точка нашего маршрута – предприятие «Гастелловское». Здесь каждый сантиметр земли идет в дело. Техника работает без сбоев – перспективы на будущий урожай отличные. Новые тракторы и комбайны выходят на поля ежегодно. Технологическая революция в отдельно взятом хозяйстве влияет и на показатели.
Станислав Соколовский, директор сельхозпредприятия «Гастелловское»:
Хозяйство зародилось более 90 лет назад. Оно практически всегда занимает лидирующие позиции – и в советское время, и в настоящее. История очень богатая, у нас пять героев соцтруда.
Сегодня же это огромная территория. Здесь тоже главные продукты – мясо и молоко. Последнего ежегодно продают порядка 20 тысячи тонн. Уборочной в этом году тоже довольны.
Станислав Соколовский:
В этом году мы получили 108 центнеров зерна с гектара. Это, конечно, рекордный год. У нас ниже 90 центнеров не бывает. Мы к этому стремимся, умеем выращивать хлеб. Когда неплохой урожай, всегда позитив.
В хозяйстве три фабрики молока. Интересным новым течением является то, что одна из них роботизированная. Коровки доятся не вручную, а с помощью роботов. За 6-8 минут с одной коровы собирают 12 литров молока.
Людмила Иванейчик, оператор животноводческого комплекса «МТК «Канютичи» 6 разряда:
Комплекс работает круглосуточно. Мы работаем по сменам, у нас три смены. В наши обязанности входит контролировать процесс в операторской, подгонять животных, смотрим по часам, подгоняем, поддерживаем санитарное состояние. С роботами не тяжело работать. Все робот делает сам. Доярка подмывает. Мы контролируем процесс. Где-то что-то помогаем подключать, подводим на мониторе.
Прежде чем молоко попадает на стол потребителя, оно проходит сложный путь технической обработки. Производится анализ и контроль качества сырья.
Ольга Коростий, заведующая племенной фермой «Канютичи»:
Содержание белка, соматических клеток в молоке, кислотность, плотность молока. На содержание антибиотиков – молоко должно отправляться на завод без содержания антибиотиков.
К питанию здесь особое отношение – каждому животному разрабатывается свое меню. Оно зависит от продуктивности коровы, ее возраста и времени года.
Владимир Касницкий, главный зоотехник сельхозпредприятия «Гастелловское»:
Мы берем анализ корма, сдаем в ветлабораторию. Там видна питательность корма, энергия, протеин, крахмал. Составляется рацион по специальной программе. Кукурузного силоса здесь 23 килограмма, сенажа – 10 килограммов, комбикорма – 8 килограммов. Еще робот дополнительно дозирует 140 граммов на литр молока. Корова съедает в сутки 24-25 килограммов сухого вещества.
Николай Бурин работает на этом предприятии уже 40 лет в качестве слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, причем успешно. В деле своем понимает отлично и зимой находит дела.
Весь процесс компьютеризирован. Уже холодное время, поэтому компьютер мы не включаем, а работаем в ручном режиме, чтобы не перегружать.
Николай Николаевич попал в эту сферу неслучайно. Он из династии крестьян. Уже 43 года отвечает за урожай. Трудится, можно сказать, во благо общества. Для хозяйства он очень ценный сотрудник.
Николай Бурин, слесарь сельхозпредприятия «Гастелловское»:
Моя работа – делать работу, которую мне руководство доверяет. В этом году сушили зерно, как и в прежние годы. В данный момент я отгружаю потихонечку то, что есть у нас за сезон в силосах, для нужд хозяйства. Освобождаем место будущему урожаю.
Он стал одним из тех, кто заслужил государственную награду. Вспоминает эту церемонию с теплом и гордостью.
Николай Бурин:
Видеть воочию Президента, посмотреть эту красоту, получить награду из рук нашего губернатора. Стоит работать и еще раз работать.
На Минщине работает порядка 300 аграрных хозяйств. Более 20 % сельхозземель страны находятся в центральном регионе. Все люди, которые живут здесь, умеют работать и с особой любовью относятся к своему делу. Все они нашли призвание в своей профессии, от этого и получают отдачу. А мы благодаря им каждый день имеем завтрак, обед и ужин.
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