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Есть ли альтернатива SWIFT, MasterCard и Visa? Вот какие варианты нашли в России и Китае

02 декабря 2022 16:11
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Новости Беларуси. Белорусская финансовая система, банки и платежный рынок адаптируются к работе в условиях внешнего давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Больше новостей экономики за 2 декабря читайте здесь.  

Альтернативу платежным системам SWIFT, MasterCard и Visa для проведения трансграничных расчетов нашли в России и Китае.  

Есть ли альтернатива SWIFT, MasterCard и Visa? Вот какие варианты нашли в России и Китае-1

Главными направлениями развития платежного рынка в 2023 году станут совершенствование альтернативных способов платежей и снижение зависимости от систем расчетов с использованием карточек. На новый год также запланировано развитие системы мгновенных платежей между физлицами внутри страны и трансграничные мгновенные платежи через соответствующие системы Нацбанка Беларуси и Центробанка России.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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