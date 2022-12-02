Есть ли альтернатива SWIFT, MasterCard и Visa? Вот какие варианты нашли в России и Китае

Альтернативу платежным системам SWIFT, MasterCard и Visa для проведения трансграничных расчетов нашли в России и Китае.

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Новости Беларуси. Белорусская финансовая система, банки и платежный рынок адаптируются к работе в условиях внешнего давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главными направлениями развития платежного рынка в 2023 году станут совершенствование альтернативных способов платежей и снижение зависимости от систем расчетов с использованием карточек. На новый год также запланировано развитие системы мгновенных платежей между физлицами внутри страны и трансграничные мгновенные платежи через соответствующие системы Нацбанка Беларуси и Центробанка России.