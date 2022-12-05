Всё с приставкой эко-. Какую продукцию делают на собственном мясокомбинате в хозяйстве Минской области?

Новости Беларуси. Труженики села. Чем занимаются СПК зимой и как прошла уборочная 2022? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, кто из крестьян в этом году получил государственную награду и за что. А кроме того, поддержим национальный тренд и ударим по картошке – научимся ее сортировать. Они сортируют картошку по 12 часов и выполняют 16 рейсов в сутки. Почувствуйте, каково быть тружеником села – читайте здесь.

Хоть у предприятия множество направлений, каждое из них на достойном уровне. Вот свой мясокомбинат. Небольшой, но прибыльный. Технологи и, как мне подсказали здесь, обвальщики – это очень дефицитная профессия. На вес золота.

Андрей Шляпов, обвальщик мяса сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Сейчас мы производим обвалку мяса, туш свинины, для дальнейшей жиловки и производства полуфабриката из мяса. Распределяют на порционные куски полуфабрикат – тазобедренная, лопаточная, шейная часть. А в дальнейшем на производство. Что-то – на производство колбас, что-то – в магазины, как полуфабрикат из туши свинины. Мое мнение – каждый человек выбирает профессию себе сам. Я хотел быть обвальщиком мяса, я отучился на обвальщика. Каждый человек подбирает под себя свою должность, профессию.

Колбаса, сосиски, копчености и весь ассортимент мясного отдела супермаркета. Самое ценное, что все с приставкой эко-. За это и ценят. Четверть земель Дзержинского района – угодья «Крутогорье-Петковичи». Поговорили с директором об успехах – подробности.

Станислав Довойно, начальник переработки сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Сегодня мы производим в мясо-колбасном цеху 1,5-2 тонны готовой продукции в смену. В месяц получается в районе 30 тонн готовой продукции и 50 тонн полуфабрикатов – в зависимости от времени года и потребляемости.

Мясо проходит большой путь обработки. Обвалка, жиловка, приготовление фарша – множество шагов к вкусной палке колбасы на столе. Технология такова, что используются в том числе и традиционные белорусские рецепты. Что-то в один горячий цех – там получается вареная, любимая докторская. Что-то коптится.