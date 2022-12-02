Новости экономики за 02.12.2022

Об этом и других экономических событиях в мире в обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Рост экспорта Беларуси в страны СНГ превысил 10-процентную планку. С какими государствами товарооборот бьет рекорды? Белорусская финансовая система, банки и платежный рынок адаптируются к работе в условиях внешнего давления. Какие альтернативы найдены?

ЕЭК: НЕОБХОДИМО СТРЕМИТЬСЯ К ОБЪЕДИНЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛОВ ПЛАТЕЖНОЙ И РАСЧЕТНОЙ СИСТЕМ ЕАЭС, БРИКС И ШОС

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Необходимо сконцентрировать коллективные усилия на новых перспективных направлениях интеграционного сотрудничества в ЕАЭС. Достижение технологической независимости возможно только посредством объединения промышленного, торгового и банковского потенциалов государств-членов. Заинтересованное проектное сотрудничество бизнеса, создание совместных компаний и повышение наукоемкости базовых отраслей промышленности – это основа успешного будущего нашего союза.

С 13 декабря авиарейсы из Минска в Туркменбаши станут еженедельными.

Глава Коллегии комиссии полагает, что с учетом трансформации мировой финансовой системы в ЕАЭС необходимо стремиться к объединению потенциалов платежной и расчетной систем ЕАЭС, БРИКС и ШОС.

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