Лукашенко требует не допускать компанейщины при создании холдингов в молокоперерабатывающей отрасли

Новости Беларуси. Работа холдингов была 8 июня в центре внимания на совещании у президента по вопросам объединения молокоперерабатывающих предприятий. Отрасль самый крупный экспортер аграрной продукции. За 8 месяцев этого года поставки на внешние рынки превысили миллиард долларов. Важно удержать достигнутые позиции.

Усилить конкурентоспособность позволит объединение малых предприятий в большие, то есть создание мощных холдингов. Это единая инвестиционная политика, экспортная стратегия, и, как результат, снижение себестоимости продукции.

В частности, речь шла о таких предприятиях в Гродненской области. 4 молочных завода объединились в одну команду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что они уже называют себя холдингом, до сих пор нет четко выработанной стратегии развития.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Речь идет о том, что мы договорились об объединении некоторых предприятий молокопереработки, равно как и мясопереработки, в промышленности происходит такое объединение в холдинги и так далее. Но прежде чем это делать, надо это просчитать. Надо изучить и, самое главное, надо это сделать очень тонко, аккуратно, чтобы не противопоставить этот процесс тем, кто там работает. Вот в чем причина моего сегодняшнего приглашения сюда прежде всего руководителей предприятий.

Я хочу услышать как это происходит. В данном случае вы, насколько меня информируют, решили в облисполкоме, в кабинете, формально объединить лидское, новогрудское, по-моему, сморгонское, ошмянское и еще какое-то молокоперерабатывающее предприятие в одну кучу, не проработав, не имея плана, пусть даже не бизнес-плана, а плана, не поговорив с руководителями, не убедив их в этом, вы создали кучу проблем. И ладно бы руководители, люди не понимают, что происходит. Вы втянули в это подчиненную себе вертикаль власти. Те уже начинают метаться, не то Шапиро рапортовать, не то продолжать нормально относиться к тем директорам, которые нормально работали до сих пор.

И я вынес этот вопрос, потому что это уже, Семен Борисович, не первое обращение ко мне по методам работы в Гродненской области с руководителями предприятий. Меня это не просто настораживает, а уже ставит вопрос ребром.

Губернатор Гродненской области Семен Шапиро доложил о ходе реализации региональной программы по формированию крупных холдингов в области. Руководители предприятий на примере своих производств показали плюсы и минусы таких объединение. По итогам совещания президент дал поручения правительству обеспечить постоянный анализ процесса укрупнения молокоперерабатывающих предприятий в стране, своевременно выявлять негативные тенденции и оперативно на них реагировать. Ведь это судьба предприятий и трудовых коллективов.