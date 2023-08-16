Какие перспективы у сотрудничества Беларуси и Ярославской области? Выяснил корреспондент СТВ

Увеличить товарооборот минимум в два раза намерены в ближайшее время Беларусь и Ярославская область России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сфере интересов: от сотрудничества в промышленности, торговле и сельском хозяйстве до больших образовательных и культурных программ. При этом регион – ключевая транспортная артерия на пути к северным широтам России. В перспективе и открытие прямого авиасообщения. Константин Герцев продолжит тему.

Величие могучей реки, промышленный бум и история в каждом метре – это все о Ярославле. Здесь издревле принимали с душой нараспашку. Сегодня не исключение. Белорусский посол Дмитрий Крутой встретил год у руля дипмиссии в столице Золотого кольца России. Дмитрий Крутой: Беларусь и Ярославская область планируют увеличить товарооборот до 0,5 млрд долларов. Читать здесь.

Беларусь сегодня входит в пятерку основных экономических партнеров Ярославской области. В 2022 году мы наторговали более чем на 300 миллионов долларов. Задача максимум – увеличить цифру до полумиллиарда. В приоритете – поставки транспорта как пассажирского, так и коммунального, в том числе и благодаря региональной программе по обновлению городского парка. На очереди дебютная партия электробусов.

Михаил Евраев, губернатор Ярославской области России:

У нас большое количество направлений. Это и двигателестроение, о котором сегодня шла речь. И конечно, это направления, связанные с агропромышленным комплексом. Конечно, туризм. То, что вы сказали про аэропорт… Знаете, первое, что нужно людям – это удобные логистические связи (подробнее).

Регион просит о создании на своей территории и сервисных центров, чтобы упростить доставку и обслуживание техники. После введения западных санкций спрос на самосвалы, тракторы и комбайны вырос в разы.

Михаил Маврычев, директор Ярославского агропромышленного центра:

У нас в портфеле Беларусь составляет порядка 30-35 %. Видим, что потенциал есть, по Беларуси, по Минскому тракторному, есть по Гомелю. Мы оцениваем, в принципе, весь потенциал «Амкодора» и всей прицепной техники.

Большинство образцов белорусского машиностроения с ярославским сердцем. В нашу страну экспортируется львиная доля двигателей местного моторного завода. Несмотря на санкционную блокаду, они смогли заместить западные модели на союзном рынке, причем, как показывают цифры продаж, вполне успешно. За этот год завод планирует реализовать до 50 тысяч единиц.

Константин Герцев, корреспондент:

После запуска производства в 2012 году первым клиентом стал наш МАЗ. За 10 лет линейка выпускаемой здесь продукции способна закрыть потребность любого профильного промгиганта. В Ярославле даже в шутку говорят: нас нет только в воздухе и под землей, и то пока. А к разговору о качестве, в досанкционный период здесь выпускали двигатели для немецких микроавтобусов Mercedes.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Ярославский моторный завод, невзирая на то, что группа ГАЗ находится под санкциями, тем не менее провел очень большую работу по импортозамещению. И мы сегодня в рамках посещения основного конвейера и компонентных участков увидели, как по каждому, по сути, направлению они нашли альтернативу в России, в Азии, в Турции и других странах. В том числе и в Беларуси. Меня, конечно, в первую очередь интересовала эта часть, белорусская. Хотелось бы, чтобы номенклатура расширялась. Мы договорились в ближайшие несколько месяцев составить дорожную карту, посмотреть по каждому изделию, где есть компетенции у нас. И в рамках той кооперационной биржи, которая будет у нас в Москве в целом с Ярославской областью, эта компонентная история должна стать одной из ключевых.

Но и минские моторы в Ярославле при деле, но не только они. На заводе промышленно-силовых машин двигатели и насосы – белорусские. Однако совместно произвести – один вопрос, другой – это продать. Важная тема – логистика. Ярославль – главная транспортная артерия на пути к северным широтам России.

Константин Герцев:

Но есть место и черной линии во взаимоотношениях Минска и Ярославля. 7 сентября 2011 года на взлетной полосе местного аэродрома берет курс на Беларусь пассажирский самолет Як-42Д. Полет, в несколько секунд унесший жизни 44 человек. В истории постсоветского хоккея эта страница покрылась трауром навсегда.

Среди погибших в катастрофе и три белоруса: хоккеисты Руслан Салей и Сергей Остапчук и тренер по физподготовке Николай Кривоносов. В преддверии годовщины трагедии посол Дмитрий Крутой почтил память жертв и возложил цветы к 37 стальным клюшкам – такой он, монумент «Хоккейное братство».