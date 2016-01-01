Базовая величина, семейный бюджет и минимальная зарплата: что увечилось в Беларуси с 1 января

Новости Беларуси. В 2016 год Беларусь вступает с рядом новшеств. Так, с 1 января увеличена минимальная зарплата. Теперь она составляет 2 млн 300 тысяч рублей. Увеличена и базовая величина. Она выросла на 30 тысяч и составила 210 тысяч рублей. Вместе с ней, например, вырастут штрафы за безбилетный проезд или неправильную парковку.

Пополнится в 2016 году и семейный бюджет белорусов. Согласно указу Президента, финансовая помощь семьям с детьми, которые строят жилье не по льготному кредиту, увеличивается вдвое. К примеру, рождение первого ребенка сулит денежное пополнение почти в 63 миллиона. Если родители воспитывают троих, то и сумма возрастает до 157 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.