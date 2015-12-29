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Гродненский регион в 2016 году привлечет свыше 30 триллионов инвестиций

29 декабря 2015 05:05
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Новости Беларуси. Гродненский регион в 2016 году привлечет свыше 30 триллионов инвестиций. Более половины из них вложат в строительство Белорусской АЭС в Островце. Будут выделены средства и на обустройства инфраструктуры города атомщиков. Это что касается планов на 2016-й.

Также в регионе подвели итоги 2015 года. По традиции, хорошие результаты у сельского хозяйства. Несмотря на засуху, аграриям удалось получить рекордные урожаи зерновых. Впервые за всю историю в регионе намолотили миллион 700 тысяч тон зерна. Выполнила область и все запланированные социальные программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
В текущем году построили прекрасную школу в Гродно. Мы сейчас открываем детский сад в Гродно. Мы построили два дома семейного типа для многодетных семей. Это те планы, которые мы, в общем-то, заложили. Мы продолжали строить жилье и, в принципе, обеспечим запланированный ввод жилья на текущий год.

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций # Владимир Кравцов

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