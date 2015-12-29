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Бюджет на 2016 год утвердили на Минщине

29 декабря 2015 14:54
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Новости Беларуси. Сбалансированный и социально ориентированный. На Минщине утвердили бюджет на следующий год. Соответствующее решение приняли депутаты областного совета. Для экономики Минщины 2016 год будет непростым, ведь главная задача — не снизить производственные показатели и нарастить экспортные поставки.

Основная финансовая смета утверждена с профицитом 125 миллиардов рублей. Это значит, доходы будут превышать расходы. Более 60% расходов из областной финансовой копилки направят на развитие социальной сферы. Финансирование образования и медицины по сравнению с нынешним годом увеличат на 12%. Больше доходов будут оставаться на местах. В районных и сельских исполкомах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Бюджет Минска

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