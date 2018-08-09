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Какие кредиты можно погасить досрочно без санкций: объясняем новые нормы

09 августа 2018 13:28
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Новости Беларуси. Об изменениях в Банковский кодекс Беларуси, которые вступят в силу 29 октября 2018 года, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Какие изменения появятся в отношении досрочного погашения кредитов? Можно ли сразу всё погасить и не платить штрафы? Банкам же невыгодно досрочное погашение.

Ольга Илюкевич, заместитель начальника Главного управления регулирования банковских операций Национального банка Республики Беларусь:
Как правило, наши банки не устанавливали, в большинстве случаев, запрета на досрочное погашение. И досрочно погасить кредит в банке было возможно. Да, конечно, встречались отдельные кредитные продукты, когда устанавливался запрет на досрочное погашение, либо штраф вводился. В настоящее время в Банковский кодекс включена норма: кредитополучатель может досрочно погасить – обращаю внимание – потребительский кредит.

Данная норма не распространяется на кредиты на недвижимость.

Без уведомления кредитополучателя, частично или полностью, и без уплаты каких-то штрафных санкций, только сумму процентов за срок пользования.

Хотите взять кредит? С 29 октября меняют нормы

# Кредиты Беларуси # Экономика # Ольга Илюкевич

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