Кредиты в валюте физлицам выдавать так и не будут (закрепят это в Банковском кодексе)

Новости Беларуси. Об изменениях в Банковский кодекс Беларуси, которые вступят в силу 29 октября 2018 года, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Ольга Илюкевич, заместитель начальника Главного управления регулирования банковских операций Национального банка Республики Беларусь:

Введена новая статья – 150-ая, которая регулирует особенности кредитования физических лиц. И к таким особенностям, которые вошли в эту статью, например, можно отнести то, что уже сейчас на уровне законодательного акта закреплено – такая норма о том, что кредиты физическим лицам могут предоставляться только в белорусском рубле.

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