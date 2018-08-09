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Хотите взять кредит? С 29 октября меняют нормы

09 августа 2018 13:09
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В Банковский кодекс Беларуси вносят изменения. Какие именно, рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника Главного управления регулирования банковских операций Национального банка Республики Беларусь Ольга Илюкевич.

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# Кредиты Беларуси # Экономика # Ольга Илюкевич

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