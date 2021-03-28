Как застрявший в Суэцком канале контейнеровоз влияет на глобальный рынок? Мнение эксперта

Пробка на миллиарды: чем обернется блокировка Суэцкого канала – главный вопрос недели. Важнейший морской торговый путь полностью перекрыт уже пятый день подряд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот так, например, выглядит пробка из грузовых кораблей в Красном море примерно в 65 километрах от южного входа в Суэцкий канал. Гигантское судно заблокировало Суэцкий канал. Стоят и контейнеры с нефтью

Его перегородил севший на мель гигантский контейнеровоз. Заблокированы почти 200 танкеров и сухогрузов. В огромной пробке, которую видно даже из космоса, застряли более 6 миллионов баррелей нефти. Ежедневные потери из-за перекрытого канала – более 9,5 миллиарда долларов. После того как судно стащат с грунта, нормальное движение придется восстанавливать как минимум несколько недель.

Итак, последствия «суэцкого тромба» для экономики: что стоит за пробкой века и кому выгодна закупорка узкого места мировой торговли? Рассуждает эксперт Института Европы Российской академии наук Николай Межевич. Характер и Панамского и Суэцкого канала таков, что его блокада действительно означает панику на мировом рынке

Николай Межевич, руководитель центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

Характер и Панамского и Суэцкого каналов таков, что его блокада – на самом деле абсолютно случайная, с моей точки зрения – действительно означает панику на мировом рынке. И эта паника во многом носит ситуативный характер, поскольку люди задаются вопросом. Сейчас мирное время, все спокойно. Израиль не воюет против арабов, арабы не воюют против Израиля. Соединенные Штаты, ну, скажем, по крайней мере не находятся в активной фазе организации конфликта. Никого здесь нет, никто против кого-либо не играет. Тем не менее сам по себе просто так контейнеровоз взял и застрял, перегородил, и мировая экономика начала меняться. Мировая экономика вроде бы бескрайняя, а на самом деле зависит от двух-пяти ключевых точек

Николай Межевич:

Сразу возникает вопрос: а если бы это было неслучайно? А если просто какие-то веселые люди из одного, двух-трех противотанковых гранатометов ударили по кораблю, который проходит через канал? То что будет в этом случае? И получается, что мировая экономика, она вроде бы бескрайняя, а на самом деле зависит от двух, трех, четырех, пяти ключевых точек. Датские проливы, Гибралтар, еще несколько подобных можно назвать. Безусловно, и нам в России, и нашим белорусским друзьям, и нашим друзьям в Казахстане это все не безразлично. Связано это еще с одним фактором. Этот фактор, в общем, нашим зрителям не нов – фактор Китая. У Китая сегодня основные грузы идут морским путем, через Суэц или даже вокруг Африки. Безусловно, это получается не быстрее, но это получается дешевле, потому что такой контейнеровоз перевозит сразу содержание нескольких железнодорожных эшелонов. Но по железной дороге груз из Китая идет через дружественный Казахстан, через дружественную Китаю Россию, через дружественную Республики Беларусь и доходит до Польши. Путь через казахов, русских и белорусов дороже, но надежнее