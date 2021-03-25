Дом торговли, строительство под ключ и техника. Что обсуждали Президент Беларуси и губернатор Приморского края?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко уверен в хороших перспективах для развития сотрудничества с Приморским краем России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом он заявил 25 марта на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Руководитель Приморья рассказал, что предстоящей осенью, в сентябре, во Владивостоке планируется открытие торгового дома Беларуси. При этом не исключено, что это событие будет приурочено к приезду туда главы белорусского государства. Алена Сырова подробнее.

Алена Сырова, корреспондент:

Пожалуй, чаще Дмитрия Мезенцева (экс-посла, а нынче госсека Союзного государства) из россиян за последние полгода во Дворце Независимости бывал разве что губернатор Приморского края. Его нынешний визит – второй с сентября 2020-го, да и до Олег Кожемяко регулярно приезжал в Минск, представляя то Амурскую, то Сахалинскую область. Возможно поэтому встреча с главой белорусского государства так напоминала дружеский визит.

– Привет, дорогой. Как жизнь, здоровье?

– Все нормально.

– Не болел?

– Нет. Хорошие личные отношения политиков сказываются и на цифрах. Судите сами: почти половина внешнеторгового оборота региона – с нашей страной. И если в 2020 году по объективным причинам показатели слегка упали, то за первые месяцы 2021 наверстали – товарооборот уже перешагнул за 2 миллиона долларов.

Нелегкий период пандемии – в том числе и инфоповод еще сильнее поддерживать тех, кто с тобой по одну сторону границы Союзного государства. Александр Лукашенко – губернатору Приморского края: «Владивосток далеко, но он нам не чужой» Это утверждение работает во всех аспектах двусторонних отношений, вплоть до бытовых.

Минувшей зимой, когда Владивосток парализовал ледяной дождь, на помощь пришла белорусская техника. Губернатор Приморья: белорусская техника участвовала в ликвидации последствий ледяного дождя, она оказалась вовремя Лестными словами губернатор не ограничился, а из ледового испытания сделал выводы, потому до встречи с Президентом побывал на Минском тракторном заводе. С крупнейшим представителем машиностроительной отрасли страны договорились о поставках более чем сотни машин до конца года. Тем не менее Александр Лукашенко предложил не ограничиваться техникой, а рассмотреть вариант обмена технологиями и не только.

Вопрос со строителями решили не выходя из зала. Уже в апреле белорусы приступят к возведению здания культурно-выставочного центра во Владивостоке. Работа масштабная и архитектурно сложная. Белорусам доверили реализацию проекта под ключ.