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Дом торговли, строительство под ключ и техника. Что обсуждали Президент Беларуси и губернатор Приморского края?

25 марта 2021 18:13
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко уверен в хороших перспективах для развития сотрудничества с Приморским краем России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дом торговли, строительство под ключ и техника. Что обсуждали Президент Беларуси и губернатор Приморского края?-1

Об этом он заявил 25 марта на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Руководитель Приморья рассказал, что предстоящей осенью, в сентябре, во Владивостоке планируется открытие торгового дома Беларуси. При этом не исключено, что это событие будет приурочено к приезду туда главы белорусского государства.

Алена Сырова подробнее.

Дом торговли, строительство под ключ и техника. Что обсуждали Президент Беларуси и губернатор Приморского края?-4

Алена Сырова, корреспондент:
Пожалуй, чаще Дмитрия Мезенцева (экс-посла, а нынче госсека Союзного государства) из россиян за последние полгода во Дворце Независимости бывал разве что губернатор Приморского края. Его нынешний визит – второй с сентября 2020-го, да и до Олег Кожемяко регулярно приезжал в Минск, представляя то Амурскую, то Сахалинскую область. Возможно поэтому встреча с главой белорусского государства так напоминала дружеский визит.

Дом торговли, строительство под ключ и техника. Что обсуждали Президент Беларуси и губернатор Приморского края?-7

– Привет, дорогой. Как жизнь, здоровье? 
– Все нормально. 
– Не болел? 
– Нет.

Хорошие личные отношения политиков сказываются и на цифрах. Судите сами: почти половина внешнеторгового оборота региона – с нашей страной. И если в 2020 году по объективным причинам показатели слегка упали, то за первые месяцы 2021 наверстали – товарооборот уже перешагнул за 2 миллиона долларов.

Дом торговли, строительство под ключ и техника. Что обсуждали Президент Беларуси и губернатор Приморского края?-10

Нелегкий период пандемии – в том числе и инфоповод еще сильнее поддерживать тех, кто с тобой по одну сторону границы Союзного государства.

Александр Лукашенко – губернатору Приморского края: «Владивосток далеко, но он нам не чужой»

Это утверждение работает во всех аспектах двусторонних отношений, вплоть до бытовых.

Дом торговли, строительство под ключ и техника. Что обсуждали Президент Беларуси и губернатор Приморского края?-13

Минувшей зимой, когда Владивосток парализовал ледяной дождь, на помощь пришла белорусская техника.

Губернатор Приморья: белорусская техника участвовала в ликвидации последствий ледяного дождя, она оказалась вовремя

Лестными словами губернатор не ограничился, а из ледового испытания сделал выводы, потому до встречи с Президентом побывал на Минском тракторном заводе. С крупнейшим представителем машиностроительной отрасли страны договорились о поставках более чем сотни машин до конца года. Тем не менее Александр Лукашенко предложил не ограничиваться техникой, а рассмотреть вариант обмена технологиями и не только.

Дом торговли, строительство под ключ и техника. Что обсуждали Президент Беларуси и губернатор Приморского края?-16

Вопрос со строителями решили не выходя из зала. Уже в апреле белорусы приступят к возведению здания культурно-выставочного центра во Владивостоке. Работа масштабная и архитектурно сложная. Белорусам доверили реализацию проекта под ключ.

Дом торговли, строительство под ключ и техника. Что обсуждали Президент Беларуси и губернатор Приморского края?-19

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Дом торговли, строительство под ключ и техника. Что обсуждали Президент Беларуси и губернатор Приморского края?-22

Алена Сырова:
Что ж, в добрый путь. Из ближайших запланированных событий – открытие первого белорусского торгового дома во Владивостоке осенью и визит Президента Беларуси в этот восточный город России. Во всяком случае такое предложение Александру Лукашенко поступило.

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Олег Кожемяко # Дмитрий Мезенцев # Алена Сырова # Фотофакт

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