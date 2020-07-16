Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»

Новости Беларуси. 15 июля в индустриальном парке «Великий камень» показали образцы отечественного электротранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развитию этого направления в Беларуси уделяют особое внимание. Не секрет, что поклонник экологически чистых машин и наш Президент.

В стране уже выпускают электробусы, есть образцы легковых автомобилей. А накануне на выставочной площадке состоялась презентация первого беспилотного автобуса. В будущее белорусской инженерии заглянула Оксана Семашко. Александр сегодня один из полутысячи счастливых обладателей электрокаров в нашей стране. Интерес к таким машинам у белорусов есть. Просто наши люди сначала привыкли присматриваться.

Александр Марченко:

Очень удобно. Очень экономно, потому что расходная часть уменьшается. Нет техобслуживания, которое надо для автомобилей. Нет той стоимости на топливо.

Это выгодные, по мнению владельцев, личные авто и общественный транспорт. Именно электрическому пророчат перспективное будущее. Особенно с вводом БелАЭС.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Если на дорогах Минска будут двигаться порядка 20 тысяч электромобилей, это около 180 млн киловатт-часов. А это 1 % потребления электроэнергии от атомной электростанции производимой, поэтому это плюс.

С ростом индустриализации особенно важно снижение вредных выбросов в атмосферу, а также комфорт и безопасность на дорогах.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это пока где-то промышленные образцы, как электробусы, которые курсируют по всей стране – более 80, есть и опытные образцы. Но самое главное, что идея есть и она претворяется в жизнь.

Развивается и электрозарядная инфраструктура. В 2020 году планируют установить еще 180 спецстанций. Зарядиться можно будет буквально за полчаса. Еще пару лет, и это займет всего 4 минуты. Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ

Андрей Котик, заместитель генерального директора нефтехимической компании:

Наши зарядные станции позволяют сегодня уже зарядить 9 тысяч электромобилей. В ближайшее время будет около 35 тысяч электромобилей, которые готова обслуживать наша зарядная инфраструктура. Кстати, делиться опытом в изготовлении электрических машин с белорусами готовы и наши зарубежные партнеры. Так, например, швейцарцы под Минском начали выпускать бесконтактные троллейбусы. Уже есть и заказ в Австралию на 60 единиц.

Александр Ярошенко, глава Администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Первый резидент, который вообще начал производство здесь, в парке, начал выпускать именно суперконденсаторы. 80 таких агрегатов уже стоят в наших электробусах, которые обслуживают городское население столицы.

Инновации на белорусской земле здесь внедряют бизнесмены из 15 стран мира. В 2020 году литовская компания начнет производить электросамокаты.