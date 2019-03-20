Как выглядит новый поезд для минского метро. Репортаж с презентации Stadler

Новости Беларуси. Скорость, красота и комфорт – настоящее швейцарское качество. 20 марта показали, как будет выглядеть новый поезд для минского метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конце месяца красавец-состав уже встанет на рельсы второй линии метрополитена. Правда, пассажиров брать не будет. Сначала обкатка. А осенью поезд распахнет двери для минчан и гостей столицы.

Что характерно, даже на скорости 80 километров в час никакой тряски ощущаться не будет. Состав скользит по рельсам плавно, без грохота, хорошо знакомого в советских вагонах. На предприятии собирают еще шесть новых электричек – в будущем они сменят все устаревшие поезда минского метро.

Розетки USB для зарядки гаджетов, свободный проход между вагонами, экологические материалы и низкий уровень шума при движении – так выглядит новый поезд для минского метро.

20 марта его презентовали, а к августу уже поступит в распоряжение подземки на тестовую обкатку. Для третьей линии метро закупят несколько таких составов. Но первый поезд пассажиры, скорее всего, увидят раньше ее запуска на одной из ныне действующих линий. Строили вагоны под заказ – учитывали все особенности минского метро и пожелания покупателя.

Это один из последних проектов предприятия в Фаниполе. В планах на будущее – расширения. На этой же площадке разместятся несколько новых заводов. В 2019 году в развитие планируют инвестировать 13 миллионов долларов.

Филипп Бруннер, директор компании «Штадлер Минск»:

В этом году мы инвестируем еще в мехобработку, увеличится уровень локализации здесь. Это элементы, которые мы сегодня еще только покупаем, а можем сами здесь делать. Дальше расширение покрасочного цеха, увеличение мощности сварки, частично автоматическая сварка роботами, строительство завода для преобразователей, электрооборудования.

Первый вице-премьер Александр Турчин – среди приглашенных на презентацию. Как экономист и как чиновник сразу обратил внимание на определенные параметры предприятия: инновационность и достойная оплата труда. Показатель действительно впечатляет. 1000 сотрудников – и более 2000 рублей уровень зарплаты. Далее – диверсификация экспорта. Формула 30-30-30 здесь реализуется с легкостью школьных задач без звездочки. Больше половины продукции идет на Запад.

Вот двухэтажная электричка для Венгрии.

А этот скоростной поезд отправится в другом направлении.

В Норвегии будет. Проводим тесты: напряжение, правильность подключения аппаратуры.

Вагоны (трамвайные) белорусского производства добрались даже до Боливии. Более активную экспансию планируют на просторах СНГ. На что еще стоит обратить внимание помимо экспорта – так это на производительность труда. Александр Турчин: Если у нас была бы производительность труда как в странах ЕС, размер ВВП был бы совсем другим Инвестиции – то направление, над которым правительство не перестает трудиться. Беларусь по-прежнему в поисках благонадежных партнеров. Известный бизнесмен Петер Шпулер – председатель совета директоров группы компаний Stadler – отмечает: минский бизнес-план полностью оправдал себя. В том числе и благодаря высококвалифицированным мотивированным кадрам.

Что любопытно, даже во время «нефтяного кризиса», когда основные потенциальные рынки для тогда еще совсем нового завода сжались, были проблемы с поставками в Россию, удалось не просто выстоять. А выйти на эффективность, аналогичную со всеми остальными заводами группы Stadler.

Петер Шпулер, председатель совета директоров Stadler Rail Group:

То, что Президент предложил минские переговоры по урегулированию конфликта в Украине проводить здесь, на этой площадке, безусловно, очень положительно сказалось на имидже Беларуси в Западной Европе. И это открывает, в свою очередь, хорошие перспективы для роста именно для этой площадки.

На сей раз господин Шпулер прибыл в Минск не один, а в сопровождении друга. Люк Так – генеральный директор Tessenderlo Group – наслышан о плюсах белорусского бизнеса и готов инвестировать. Его интерес – новые технологии сельского хозяйства. Их уже используют в США и Европе, недавно построили завод во Франции. Следующий, возможно, появится в Беларуси.

Люк Так, генеральный директор Tessenderlo Group:

Мы производим жидкие удобрения. В этом смысле было бы удобно сотрудничать с вашим «Гродно Азотом». Эффективность технологии доказана. Улучшаются характеристики почвы, благодаря специальной смеси растения лучше растут, выше становится качество. Простой пример: картошка. Мы могли бы увеличить вашу урожайность вдвое. Со своей продукцией мы хотели бы продвинуться в центральную Европу. И я был бы очень рад, если бы это удалось осуществить в Беларуси.