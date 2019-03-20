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Александр Турчин: Если у нас была бы производительность труда как в странах ЕС, размер ВВП был бы совсем другим

20 марта 2019 18:56
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Новости Беларуси. Первый вице-премьер Александр Турчин 20 марта посетил презентацию нового поезда для минского метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин: Если у нас была бы производительность труда как в странах ЕС, размер ВВП был бы совсем другим-1

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Если у нас была бы производительность труда как в странах Европейского союза, то, безусловно, размер ВВП был бы у нас совсем другим. Это предприятие показывает и доказывает на практике, что в Беларуси спокойно могут функционировать предприятия, на которых производительность труда такая же, как в Европе.

Нормальный, достойный пример того, какие должны быть предприятия. Наша задача – просто чтобы таких предприятий появлялось больше.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Турчин # Фотофакт

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