Александр Турчин: Если у нас была бы производительность труда как в странах ЕС, размер ВВП был бы совсем другим

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Если у нас была бы производительность труда как в странах Европейского союза, то, безусловно, размер ВВП был бы у нас совсем другим. Это предприятие показывает и доказывает на практике, что в Беларуси спокойно могут функционировать предприятия, на которых производительность труда такая же, как в Европе.

Нормальный, достойный пример того, какие должны быть предприятия. Наша задача – просто чтобы таких предприятий появлялось больше.