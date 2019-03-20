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Новости экономики за 20.03.2019

20 марта 2019 17:15
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Новости Беларуси. Сколько отечественных брендов представлено на выставке в Тбилиси? Как будут изменяться цены на автомобильное топливо? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходит конкурс инвестпроектов малого бизнеса

В ТБИЛИСИ НАЧАЛА РАБОТУ ВЫСТАВКА MADE IN BELARUS

Более 70 компаний, представляющих самые различные отрасли и сферы отечественной экономики, презентуют свою продукцию на открывшейся 20 марта в Тбилиси выставке Made in Belarus. На стендах представлены несколько сотен белорусских брендов – от огромных машин до продуктов питания.

Новости экономики за 20.03.2019-1

В 2019 году организаторам удалось существенно изменить формат мероприятия. Непосредственно выставку совместили с ярмаркой-продажей. Поэтому и бизнесмены, и простые посетители могут не только рассматривать и дегустировать продукцию, но и сразу покупать понравившиеся образцы.

Made in Belarus в Тбилиси стала четвертой по счету. Ранее аналогичные форумы состоялись в Астане, Киеве и Ташкенте, а следующий пройдет в Алматы.

Новости экономики за 20.03.2019-4

БОЛЕЕ ТРЕТИ ВВЕДЕННОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2019 ГОДУ ЖИЛЬЯ ПОСТРОЕНО ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ

Для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 2019 году уже введено в эксплуатацию 175 тысяч квадратных метров жилья. Это более 36 % от общего объема новых площадей. 122 тысячи метров построены с господдержкой. Всего с начала года новоселов приняли более 4000 квартир.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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