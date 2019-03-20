Новости экономики за 20.03.2019

Новости Беларуси. Сколько отечественных брендов представлено на выставке в Тбилиси? Как будут изменяться цены на автомобильное топливо? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходит конкурс инвестпроектов малого бизнеса

В ТБИЛИСИ НАЧАЛА РАБОТУ ВЫСТАВКА MADE IN BELARUS

Более 70 компаний, представляющих самые различные отрасли и сферы отечественной экономики, презентуют свою продукцию на открывшейся 20 марта в Тбилиси выставке Made in Belarus. На стендах представлены несколько сотен белорусских брендов – от огромных машин до продуктов питания.