«Мы сделаем ставку на IT-бизнес»: репортаж с Недели белорусского предпринимательства

Документ должен стать пошаговой инструкцией по улучшению делового климата в стране. Все инициативы, а их уже более сотни, поступают непосредственно от самих рыночных игроков. Упор деловые круги делают на развитие бизнеса в регионах. Форум – центральное событие Недели белорусского предпринимательства. Корреспондент Юлия Бешанова узнала главные темы, которые обсуждают бизнесмены.

IT-страна – для Беларуси это не фантастическая идея, а продуманный бизнес-план. Следуя ему, через 17 лет в цифровой экономике будут заняты до 2,5 миллионов человек. Половина трудоспособного населения. Такая индустриализация выгодна всем: государству – прирост ВВП, бизнесу – развитие, людям – высокие зарплаты. Уже к весне в стране заработает уникальная трехступенчатая платформа: поиск вакансии, обучение и информационная поддержка.

Игорь Мамоненко, генеральный директор группы компаний:

Раньше получалось как: чтобы найти высокооплачиваемую работу, нужно было ехать в областной центр или Минск. А мы говорим: этого не надо делать. Вы работаете там, где вы живете, вы платите налоги и тратите деньги там, где живете.

Сейчас мы сделаем ставку на IT-бизнес. На то, чтобы новые бизнесы, именно IT, открывались, и появлялись люди, которые знают, как это делать, и могут у себя на месте организовать людей.

Будут созданы специальные курсы, где предпринимателей будут учить. Первое – предпринимательству. Второе – как использовать информационные технологии для того, чтобы поднять производительность.