«Мы сделаем ставку на IT-бизнес»: репортаж с Недели белорусского предпринимательства
Новости Беларуси. Проект Национальной платформы бизнеса Беларуси обсуждают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ должен стать пошаговой инструкцией по улучшению делового климата в стране. Все инициативы, а их уже более сотни, поступают непосредственно от самих рыночных игроков. Упор деловые круги делают на развитие бизнеса в регионах. Форум – центральное событие Недели белорусского предпринимательства. Корреспондент Юлия Бешанова узнала главные темы, которые обсуждают бизнесмены.
IT-страна – для Беларуси это не фантастическая идея, а продуманный бизнес-план. Следуя ему, через 17 лет в цифровой экономике будут заняты до 2,5 миллионов человек. Половина трудоспособного населения. Такая индустриализация выгодна всем: государству – прирост ВВП, бизнесу – развитие, людям – высокие зарплаты. Уже к весне в стране заработает уникальная трехступенчатая платформа: поиск вакансии, обучение и информационная поддержка.
Игорь Мамоненко, генеральный директор группы компаний:
Раньше получалось как: чтобы найти высокооплачиваемую работу, нужно было ехать в областной центр или Минск. А мы говорим: этого не надо делать. Вы работаете там, где вы живете, вы платите налоги и тратите деньги там, где живете.
Сейчас мы сделаем ставку на IT-бизнес. На то, чтобы новые бизнесы, именно IT, открывались, и появлялись люди, которые знают, как это делать, и могут у себя на месте организовать людей.
Будут созданы специальные курсы, где предпринимателей будут учить. Первое – предпринимательству. Второе – как использовать информационные технологии для того, чтобы поднять производительность.
В последние годы за Беларусью закрепилась слава ведущей IT-страны в Восточноевропейском регионе. Эксперты подсчитали: одна четвертая часть всех мобильных приложений в мире – плоды трудов отечественных разработчиков. На наших специалистов «заглядываются» даже китайские партнеры.
Чшу Тяньсин, заместитель директора телекоммуникационной компании:
Своими глазами увидели, как быстро развивается индустрия в Беларуси. Особенно последние четыре-пять лет. Практически у каждого дома есть доступ к высокоскоростному интернету.
Первый республиканский форум по развитию предпринимательства – территория активности и успеха. А еще, как говорят бизнесмены, отличная возможность провести переговоры B2B бизнеса и власти.
Предпринимательскому движению готовы помогать, были бы идеи. Для экономики важен каждый частник. Но свое дело – это не только и не столько корпорации. Стратегический резерв – региональные проекты.
Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:
Сейчас как раз в районных центрах проходит интересный этап. Идет формирование, впервые за историю страны, советов по развитию предпринимательства. И вот здесь необходимо проявлять творчество. Я побывал в некоторых районах: доклады из Минска с удовольствием послушают, вопросы зададут. Но выдвинуть свою инициативу не решатся.
Бизнес-оттепель сразу отразилась на статистическом барометре. В 2019 году индекс делового оптимизма в стране имеет самую высокую позицию за последние шесть лет. Предприниматели активно помогают создавать комфортную деловую среду. В проект Национальной платформы бизнеса уже внесено более 100 предложений. Диалог открыт и для зарубежных партнеров.
Казимеж Здуновский, председатель Польско-белорусской торгово-промышленной палаты:
Недостаток в Беларуси есть опыта по реализации своего товара на внешнем рынке. Что надо сделать? Надо выходить на зарубежные рынки. Что это обозначает – «выходить на международные рынки»? Создавать там свои предприятия. Пользоваться поддержкой для новых предприятий в Евросоюзе.
Начинать свое дело – занятие рискованное. В мировой практике успешным становится только 1 из 10 стартапов. Еще одним событием недели станет акция «Предприниматель о предпринимательстве». «Делать бизнес» подрастающее поколение будут учить опытные бизнес-игроки.