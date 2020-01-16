Как в Беларуси производят автомобили и каким экологическим нормам они соответствуют

Новости Беларуси. Около 65 тысяч новых машин пополнили автопарк белорусов в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это абсолютный рекорд для нашей страны. Для сравнения: 5 лет назад цифра была почти втрое меньше.

Интересно распределились места и среди самых продаваемых брендов автомобилей. В топе, предсказуемо, известный российский производитель. Но самый большой прирост за год показал белорусский автоконцерн – он на 4 месте с продажей около 7 тысяч машин. В планах на 2020 год у Geely – расширение географии поставок, причем не только за счет стран ЕАЭС, но и Европейского союза.

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

По рынку ЕС есть одно требование: машины должны быть Евро-6. У нас сейчас машины выпускаются с экологическими нормами Евро-5. Сейчас проводятся работы по модернизации Atlas на новую, модернизированную версию с Евро-6. Соответственно, мы должны освоить ее на заводе, это пункт первый. Второе – провести все испытания в Европе. Это и откроет дорогу для поставок.

Эксперты отмечают, что продавать больше машин удается тем производителям, которые активно сотрудничают с банками. Партнерские программы стимулируют покупателей за счет обещанной выгоды.