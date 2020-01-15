Андрей Вериго: график движения нефти строится так, чтобы выполнить ремонтные работы и заказы одновременно

Новости Беларуси. Плановый ремонт нефтопровода «Дружба» не скажется на транзите российской нефти в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Плановый ремонт нефтопровода «Дружба» не скажется на транзите российской нефти в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нефтетранспортной компании заявили, что запланированные объемы будут перекачаны, несмотря на проводимые работы.
Нефтепровод «Дружба» временно закрыли в связи с ремонтом
14 января приостановлена перекачка нефти по одной из веток нефтепровода «Дружба». На участке магистрального нефтепровода «Мозырь – Брест-3» начат ремонт. Рекомендации по устранению дефектов были даны специалистами одной из ведущих европейских компаний по результатам обследования. Проведенная в 2019 году диагностика выявила большое скопление дефектов.
Андрей Вериго, первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Гомельтранснефть «Дружба»:
Составляется график движения нефти исходя из потребности заводов Евросоюза в поступлении российской нефти, исходя из потребности наших заводов. Этот график движения нефти строится таким образом, чтобы одновременно реализовать две задачи – обеспечить надежность, безопасность, выполнить эти ремонтные работы и одновременно выполнить заказы потребителей.
План-график ремонтов разработан на весь год. С 14 января ведется ремонт двух наиболее опасных участков, он включает замену секций общей протяженностью 40 метров и продлится до 17 января.
Все технические моменты согласованы с российской стороной в конце 2019 года. Они совпадают с аналогичными работами в России. Вся производительность цепочки от Самары до Европы сейчас снижена. При этом интересы покупателей российской нефти в Европе никак не ущемляются.