Андрей Вериго: график движения нефти строится так, чтобы выполнить ремонтные работы и заказы одновременно

Новости Беларуси. Плановый ремонт нефтопровода «Дружба» не скажется на транзите российской нефти в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нефтетранспортной компании заявили, что запланированные объемы будут перекачаны, несмотря на проводимые работы. Нефтепровод «Дружба» временно закрыли в связи с ремонтом 14 января приостановлена перекачка нефти по одной из веток нефтепровода «Дружба». На участке магистрального нефтепровода «Мозырь – Брест-3» начат ремонт. Рекомендации по устранению дефектов были даны специалистами одной из ведущих европейских компаний по результатам обследования. Проведенная в 2019 году диагностика выявила большое скопление дефектов.

Андрей Вериго, первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Гомельтранснефть «Дружба»:

Составляется график движения нефти исходя из потребности заводов Евросоюза в поступлении российской нефти, исходя из потребности наших заводов. Этот график движения нефти строится таким образом, чтобы одновременно реализовать две задачи – обеспечить надежность, безопасность, выполнить эти ремонтные работы и одновременно выполнить заказы потребителей.

План-график ремонтов разработан на весь год. С 14 января ведется ремонт двух наиболее опасных участков, он включает замену секций общей протяженностью 40 метров и продлится до 17 января.