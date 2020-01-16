Кришьянис Кариньш: Можно обсуждать импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь

Новости Беларуси. Беларусь намерена серьезно расширить сотрудничество с Латвией. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кришьянис Кариньш в эти дни находится с визитом в Минске.

После встречи на высшем уровне, отвечая на вопросы журналистов, Кришьянис Кариньш заявил о возможности развития отношений в сфере логистики и транспорта. Рига также готова к поставкам нефти в Беларусь через латвийские порты.

Премьер-министр Латвии отметил, что нашего Президента ждут с визитом в Риге и выразил надежду увидеть в составе нашей делегации представителей белорусского бизнес-сообщества, чтобы разговор не ограничивался только политикой.

Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии:

С одной стороны, можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность – импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь. Мы обсуждаем уже такие возможности. Конечно, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть взаимовыгодным. Здесь мы видим большие возможности для Латвии и Беларуси. Этот вопрос следует задавать компаниям.

Что касается правительства, оно в высшей степени заинтересовано в развитии бизнес-возможностей. Здесь вопрос практический: нужно общаться с терминалами, железнодорожными компаниями, которые будут обеспечивать эти поставки.

Отметим, что транзит нефтепродуктов ведется давно и это одна из постоянно развивающихся отраслей. В 2019 году через латвийские порты по железной дороге в Беларусь экспортировали более 3 миллионов тонн нефтепродуктов.