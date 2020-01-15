Леонид Заяц: Могилёвская область выполнила 4 из 6 ключевых прогнозных показателей развития в 2019-м
Новости Беларуси. Могилевская область выполнила четыре из шести ключевых прогнозных показателей развития региона по итогам 2019-го. Об этом сообщил журналистам председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 января, в день образования Могилевской области, на встрече с журналистами он говорил о достижениях минувшего года и о том, что еще предстоит сделать. Рост экспорта товаров и услуг, поступление прямых инвестиций, создание новых рабочих мест. Несколько скромнее результаты в сельском хозяйстве. Основная причина – недостаток кормовой базы. Чтобы избежать подобного в 2020 году, аграрии уже начали работу над заготовкой удобрений и семян, обновлением сельскохозяйственных машин и тракторов.
Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Нам явно недостаточно того объема, который мы произвели за 2019 год. Нам практически не хватает еще половины того, что мы произвели. Поэтому наша задача в 2020 году – иметь валовый сбор не менее 1 миллиона 280 тысяч тонн в амбарном весе.
Для того, чтобы это сделать, нам пришлось в 2019 году расширить посевы озимозерновых культур на 20 %, увеличить внесение минеральных удобрений. Посеяли в оптимальные сроки. Мы видим, что 235 тысяч гектаров озимых зерновых культур сформировали неплохое состояние посевов.
Вырос уровень доходов жителей области, отметил Леонид Заяц. Так, по итогам года среднемесячная зарплата составила 890 рублей. Задача на этот год – не меньше 1000. Добиться таких показателей планируют за счет модернизации существующих предприятий, создания новых высокотехнологичных производств, а также развития сектора малого и среднего бизнеса.