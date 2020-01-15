Леонид Заяц: Могилёвская область выполнила 4 из 6 ключевых прогнозных показателей развития в 2019-м

Новости Беларуси. Могилевская область выполнила четыре из шести ключевых прогнозных показателей развития региона по итогам 2019-го. Об этом сообщил журналистам председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 января, в день образования Могилевской области, на встрече с журналистами он говорил о достижениях минувшего года и о том, что еще предстоит сделать. Рост экспорта товаров и услуг, поступление прямых инвестиций, создание новых рабочих мест. Несколько скромнее результаты в сельском хозяйстве. Основная причина – недостаток кормовой базы. Чтобы избежать подобного в 2020 году, аграрии уже начали работу над заготовкой удобрений и семян, обновлением сельскохозяйственных машин и тракторов.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:

Нам явно недостаточно того объема, который мы произвели за 2019 год. Нам практически не хватает еще половины того, что мы произвели. Поэтому наша задача в 2020 году – иметь валовый сбор не менее 1 миллиона 280 тысяч тонн в амбарном весе.

Для того, чтобы это сделать, нам пришлось в 2019 году расширить посевы озимозерновых культур на 20 %, увеличить внесение минеральных удобрений. Посеяли в оптимальные сроки. Мы видим, что 235 тысяч гектаров озимых зерновых культур сформировали неплохое состояние посевов.