«Минские предприятия серьёзно занялись качеством». Лауреатов конкурса «Лучшие товары Беларуси» наградили в столице

Новости Беларуси. 14 марта в Минске наградили лауреатов конкурса «Лучшие товары Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За этот статус для своей продукции боролись сотни предприятий абсолютно разных отраслей экономики: от сферы машиностроения до пищевой промышленности. Кто же получил народное признание и высокую оценку жюри? Городская ратуша сегодня напоминала бизнес-площадку. Правда, глобальные вопросы не обсуждались. Представители ведущих столичных предприятий пришли сюда при полном параде и в приподнятом настроении. В предвкушении вышей награды производителя.

Самые качественные, инновационные, востребованные. Кажется, на этих предприятиях давно нашли ту самую «формулу любви» покупателей. Причем рублем за белорусские товары голосуют не только местные жители. Например, продукцию Минского завода виноградных вин уже знают в 26 странах. А на днях в компанию пришло известие о получении доступа на рынок Канады.

Иван Троцкий, генеральный директор ЗАО «Минский завод виноградных вин»:

Любой уважающий себя производитель должен «брать» потребителя тем, чтобы его соотношение цена и качество было в пользу качества. Мы всегда стараемся не стоять на месте. Мы – очень динамично развивающиеся предприятие, которое следит за рынком и всегда старается быть на первых ролях.

На выставочных стендах – столичные бренды. Многие из них – достойная замена импортным аналогам: от машиностроения, косметики до продуктов питания. В списке лауреатов 2018 года – 21 столичное предприятие. В прошлом их было на четверть меньше.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Минские предприятия серьезно занялись качеством. Сегодня вы видите, что здесь, наряду с нашими гигантами, известными торговыми марками, брендами, которые известны не только в городе, стране, но и за рубежом, присутствует и новая продукция, которая, я уверен, будет востребована на рынке. Этот конкурс даст какую-то отмашку или старт другим людям, другим предприятиям, которые увидят, что необходимо идти вперед.

За последний год промышленность столицы сделала качественный шаг вперед. Темпы роста экспорта товаров – без малого 140 %. Торговали с 209 странами мира. Продукцию под столичным знаком качества поставляли в 190 стран.

Юлия Бешанова, СТВ:

Победа в конкурсе «Лучшие товары года Беларуси» – своеобразный «Оскар» для производителей. А его главная награда – возможность размещать логотип конкурса на своей продукции. А это уже настоящий эталон качества. При подведении итогов конкурса учитывали и мнение покупателей. Обработали 16 тысяч отзывов. Такое голосование – еще один маркер высокого качества. Причем, кроме отечественных потребителей, в опросе участвовали и жители других стран.

Иван Данченко, генеральный директор кондитерской фабрики:

Есть целый ряд проектов, естественно, с Европейскими играми, с видами спорта. Мы к концу этого года вводим уникальную линию по производству кондитерских изделий, которой еще нет в нашей стране. Она также позволит выпускать новые, уникальные, конкурентоспособные продукты.