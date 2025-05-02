Лукашенко: «Мы же не носим свастики, как в Украине!» Президент ответил про георгиевские ленточки

Беларусь готова нарастить поставки наших товаров в Астраханскую область, а этот российский регион, в свою очередь, намерен увеличить объемы перевалки белорусских грузов через свои порты на акватории Каспия, а это широкий выход к государствам Средней и Юго-Западной Азии. Такова тональность переговоров Александра Лукашенко с губернатором Астраханской области России. Для Игоря Бабушкина это уже пятый визит в нашу страну. А значит, визит, нацеленный на максимальную прагматику в отношениях. Впрочем, в самом начале встречи, общаясь с главой российский дипмиссии в Беларуси, Александр Лукашенко вспомнил недавний визит в Волгоград, где прошли переговоры с Владимиром Путиным, и окончательно расставил точки над «i» в вопросе ношения в Беларуси георгиевской ленточки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, мы вам ответили с Владимиром Владимировичем по поводу ленточек. Что меня удивило, он говорит: «Слушай, расскажи мне, в чем дело». Я говорю: «Я думал, это от тебя все идет». – Нет, я в первый раз слышу. – Ну, говорю, тогда, наверное, от нашего общего друга. – От кого? – Я говорю: «Ну как, от Бориса Вячеславовича [посла России Бориса Грызлова – прим. ред.]». Засмеялся [Владимир Путин – прим. ред.], говорит: «Не, не может быть». Он говорит: «Откуда?». Я говорю: «Ты посмотри, может, от «Россотрудничества» [российское агентство – прим. ред.]. Я не утверждаю. Хотите с ленточками (я и ему сказал) – пожалуйста, хотите с нашими ленточками – пожалуйста. Кто как хочет. Мы же свои люди. Мы же не носим свастику, как в Украине. Вы предложили нам. В этом плане мы определились. Думаю, свое должно быть какое-то отличие. Когда был «Бессмертный полк», пошли этим путем, но у нас это не «Бессмертный полк», а «Беларусь помнит». То же самое фактически.