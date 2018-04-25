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Как привлечь со всего мира инвестиции в белорусский бизнес, производство и технологии? Репортаж СТВ

25 апреля 2018 19:39
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Новости Беларуси. Экономическая стратегия и политическая тактика. Ежегодное Послание Президента белорусскому народу и парламенту, которое накануне прошло в Овальном зале Дома правительства, стало руководством к действию для всей вертикали власти и бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как привлечь со всего мира инвестиции в белорусский бизнес, производство и технологии? Репортаж СТВ-1

Инвестиции, внешняя и социальная политика, наука, сельское хозяйство, спорт – это только малая часть тем, к которым обратился глава государства. За год Беларусь добилась неплохих результатов. Например, на пути к построению IT-страны. Экспорт ПВТ вырос на четверть и превысил миллиард долларов. Куда теплее за это время стал бизнес-климат, да и на макроуровне удалось преодолеть негативные тенденции. Но главное теперь придать этим позитивным изменениям необратимый характер.

Как привлечь со всего мира инвестиции в белорусский бизнес, производство и технологии? Репортаж СТВ-4

Страна-магнит. Как Беларуси стать центром притяжения мирового капитала? Задача выиграть конкуренцию за инвестиции и дивиденды, а еще за человеческий потенциал. На пути построения такого экономического «оазиса» еще не мало барьеров да и рисков, что скрывать. Перед правительством и Нацбанком Президент ставит непростую задачу.

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Как привлечь со всего мира инвестиции в белорусский бизнес, производство и технологии? Репортаж СТВ-7

Сырьевые и финансовые ресурсы растут. В словарном запасе финансистов есть такой замечательный термин «ультрахайнет». Так называют людей, в распоряжении которых есть круглая сумма для инвестиций. Их количество растет, подсчитали что ультрахайнетами в день становятся примерно 15 человек. География мирового капитала обширна. Но есть и статистика точек концентрации. Где живет больше всего богатых людей. На первом месте США – порядка 565 миллиардеров. Затем Китай, Германия. Дальше – Россия, Индия, Гонконг, Бразилия, Великобритания, Испания, Швеция... Не страдают от недостатка состоятельных граждан Канада и Швейцария.

Как привлечь со всего мира инвестиции в белорусский бизнес, производство и технологии? Репортаж СТВ-10

Примечательно, ВВП этих стран вполне себе вписывается в формулу разрастания личных капиталов. Есть еще множество интересных показателей, например, число богатых людей на 100 тысяч населения. Здесь можно позавидовать Монако, а в совокупности состояния азиаты обошли американцев. В общем, мерятся деньгами можно долго и с удовольствием, наша же первоочередная задача довести к 2020 году ВВП страны до 100 миллиардов долларов. А для этого инвестиции, дополнительные ресурсы, идеи и технологии будут не лишними.

Как привлечь со всего мира инвестиции в белорусский бизнес, производство и технологии? Репортаж СТВ-13

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Здесь два аспекта: то, чем мы сейчас занимаемся, это создание условий для формирования нового бизнеса, организация производств, это инвестиционно-деловой климат. С этим все хорошо. И второй тезис, который будет направлен на это, – развитие финансовых рынков. Очень много можно делать, в том числе и развивать рынок акций, облигаций. Все это будет направлено на то, чтобы притягивать капитал, а может и людей.

Как привлечь со всего мира инвестиции в белорусский бизнес, производство и технологии? Репортаж СТВ-16

Механизм масштабнейшей либерализации запущен. Никто и не говорит что работа сделана, закончена и обсуждению не подлежит. Документы по раскрепощению деловой инициативы, созданию условий для бизнеса – на разработке и рассмотрении в парламенте. Встречи и диалоги чиновников с бизнесом – это вообще тренд сезона. Беларусь продолжает изучать и внедрять мировой опыт, а смелость некоторых решений оставляет позади даже более состоятельные и подвинутые страны.

Как привлечь со всего мира инвестиции в белорусский бизнес, производство и технологии? Репортаж СТВ-19

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сейчас в Палате представителей находится законопроект об инвестициях, который как раз направлен на то, чтобы улучшить инвестиционный климат. Палата представителей является одним из участников проекта в Республике Беларусь по улучшению инвестиционного климата. У нас есть далеко идущие планы по взаимодействию с международными организациями, инвестиционными агентствами по рекламе нашей страны как лучшей площадки для привлечения инвестиций.

Как привлечь со всего мира инвестиции в белорусский бизнес, производство и технологии? Репортаж СТВ-22

Адекватный контроль, лояльная налоговая система, выгодные условия, понятные правила игры. Бизнес предлагает обратить внимание на экономические суды.

Как привлечь со всего мира инвестиции в белорусский бизнес, производство и технологии? Репортаж СТВ-25

Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей:
Эти инвесторы смотрят, как правило, какое отношение к собственности, в самой стране, поэтому достичь этого вопроса привлекательности для этого богатых людей, не защищая частную собственность тех бизнесменов, которые есть сейчас, все-таки не получится. Они анализируют риски, смотрят, как страна защищает собственность, в том числе и через работу экономических судов. А вопросов по экономическим судам у нас очень много. Это проблема выравнивания конкурентного поля для государственных и частных предприятий.

И еще страховой рынок. Бизнес, конечно, само по себе дело рискованное. Чем больше бизнес, тем больше риск, но тем больше желание его минимизировать.

Как привлечь со всего мира инвестиции в белорусский бизнес, производство и технологии? Репортаж СТВ-28

Александр Швец:
В части страхования во всем мире используют передовые методы, наши коллеги из Минфина говорят, есть риски в этих методах. Конечно есть, но надо управлять рисками. Надо отличать мнимые риски от рисков, которые действительно имеют место быть. Риски в страховании, случаются перекосы, кода, например, государственный завод страхует через частного брокера, которому отдает 20 % комиссии. Конечно, это ненормально, но это может решаться через владельческий надзор. Не заключать таких сделок, как говорится, дьявол в деталях. И надо рассматривать вопросы, не стесняться консультаций с органами госуправлений.

Как привлечь со всего мира инвестиции в белорусский бизнес, производство и технологии? Репортаж СТВ-31

Госуправленцам предстоит продолжить поиск инструментов, как привлечь со всего мира инвестиции в бизнес, производство и технологии. Как привлечь дополнительные средства в нашу банковскую систему, и как развивать белорусский финансовый рынок. И ни в коем случае не забывать про условия для реализации на нашей площадке самых передовых творческих и интеллектуальных идей. Как отметил в Послании Президент, финансовых капиталов в мире хватает, а основная борьба вскоре развернется за интеллект и энергию человека.

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций # Фотофакт # Владислав Щепов # Александр Швец # Дмитрий Матусевич

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