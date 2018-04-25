Как привлечь со всего мира инвестиции в белорусский бизнес, производство и технологии? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Экономическая стратегия и политическая тактика. Ежегодное Послание Президента белорусскому народу и парламенту, которое накануне прошло в Овальном зале Дома правительства, стало руководством к действию для всей вертикали власти и бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инвестиции, внешняя и социальная политика, наука, сельское хозяйство, спорт – это только малая часть тем, к которым обратился глава государства. За год Беларусь добилась неплохих результатов. Например, на пути к построению IT-страны. Экспорт ПВТ вырос на четверть и превысил миллиард долларов. Куда теплее за это время стал бизнес-климат, да и на макроуровне удалось преодолеть негативные тенденции. Но главное теперь придать этим позитивным изменениям необратимый характер.

Страна-магнит. Как Беларуси стать центром притяжения мирового капитала? Задача выиграть конкуренцию за инвестиции и дивиденды, а еще за человеческий потенциал. На пути построения такого экономического «оазиса» еще не мало барьеров да и рисков, что скрывать. Перед правительством и Нацбанком Президент ставит непростую задачу. Президент Беларуси: «Требую обеспечить стабильно высокие темпы роста экономики и профицит валютных потоков»

Сырьевые и финансовые ресурсы растут. В словарном запасе финансистов есть такой замечательный термин «ультрахайнет». Так называют людей, в распоряжении которых есть круглая сумма для инвестиций. Их количество растет, подсчитали что ультрахайнетами в день становятся примерно 15 человек. География мирового капитала обширна. Но есть и статистика точек концентрации. Где живет больше всего богатых людей. На первом месте США – порядка 565 миллиардеров. Затем Китай, Германия. Дальше – Россия, Индия, Гонконг, Бразилия, Великобритания, Испания, Швеция... Не страдают от недостатка состоятельных граждан Канада и Швейцария.

Примечательно, ВВП этих стран вполне себе вписывается в формулу разрастания личных капиталов. Есть еще множество интересных показателей, например, число богатых людей на 100 тысяч населения. Здесь можно позавидовать Монако, а в совокупности состояния азиаты обошли американцев. В общем, мерятся деньгами можно долго и с удовольствием, наша же первоочередная задача довести к 2020 году ВВП страны до 100 миллиардов долларов. А для этого инвестиции, дополнительные ресурсы, идеи и технологии будут не лишними.

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Здесь два аспекта: то, чем мы сейчас занимаемся, это создание условий для формирования нового бизнеса, организация производств, это инвестиционно-деловой климат. С этим все хорошо. И второй тезис, который будет направлен на это, – развитие финансовых рынков. Очень много можно делать, в том числе и развивать рынок акций, облигаций. Все это будет направлено на то, чтобы притягивать капитал, а может и людей.

Механизм масштабнейшей либерализации запущен. Никто и не говорит что работа сделана, закончена и обсуждению не подлежит. Документы по раскрепощению деловой инициативы, созданию условий для бизнеса – на разработке и рассмотрении в парламенте. Встречи и диалоги чиновников с бизнесом – это вообще тренд сезона. Беларусь продолжает изучать и внедрять мировой опыт, а смелость некоторых решений оставляет позади даже более состоятельные и подвинутые страны.

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сейчас в Палате представителей находится законопроект об инвестициях, который как раз направлен на то, чтобы улучшить инвестиционный климат. Палата представителей является одним из участников проекта в Республике Беларусь по улучшению инвестиционного климата. У нас есть далеко идущие планы по взаимодействию с международными организациями, инвестиционными агентствами по рекламе нашей страны как лучшей площадки для привлечения инвестиций.

Адекватный контроль, лояльная налоговая система, выгодные условия, понятные правила игры. Бизнес предлагает обратить внимание на экономические суды.

Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей:

Эти инвесторы смотрят, как правило, какое отношение к собственности, в самой стране, поэтому достичь этого вопроса привлекательности для этого богатых людей, не защищая частную собственность тех бизнесменов, которые есть сейчас, все-таки не получится. Они анализируют риски, смотрят, как страна защищает собственность, в том числе и через работу экономических судов. А вопросов по экономическим судам у нас очень много. Это проблема выравнивания конкурентного поля для государственных и частных предприятий. И еще страховой рынок. Бизнес, конечно, само по себе дело рискованное. Чем больше бизнес, тем больше риск, но тем больше желание его минимизировать.

Александр Швец:

В части страхования во всем мире используют передовые методы, наши коллеги из Минфина говорят, есть риски в этих методах. Конечно есть, но надо управлять рисками. Надо отличать мнимые риски от рисков, которые действительно имеют место быть. Риски в страховании, случаются перекосы, кода, например, государственный завод страхует через частного брокера, которому отдает 20 % комиссии. Конечно, это ненормально, но это может решаться через владельческий надзор. Не заключать таких сделок, как говорится, дьявол в деталях. И надо рассматривать вопросы, не стесняться консультаций с органами госуправлений.