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Первые поставки белорусской птицы в Китай ожидаются в мае

25 апреля 2018 16:47
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Новости Беларуси. Белорусские птицефабрики начнут поставки своей продукции в Поднебесную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые поставки белорусской птицы в Китай ожидаются в мае-1

Такое решение принято китайской стороной. Беларусь шестое государство в мире, чью мясную продукцию Китай разрешил поставлять на свой рынок. Это говорит о высоком качестве и безопасности наших продуктов питания. Первые поставки ожидаются уже в мае.

Первые поставки белорусской птицы в Китай ожидаются в мае-4

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси:
Китайская сторона приняла решение об открытии птицефабрик в Республике Беларусь для поставок мяса птицы в Китай. Это большое достижение и говорит о том, что в нашей стране соблюдаются все самые строжайшие нормы ветеринарного контроля и безопасности продуктов питания.

Первые поставки белорусской птицы в Китай ожидаются в мае-7

В Шанхае уже создано белорусско-китайское мясомолочное предприятие, задача которого – продвижение белорусского продовольствия на китайском рынке.

# Экономика # Беларусь-Китай # Фотофакт # Алексей Богданов

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