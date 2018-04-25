Новости экономики за 25.04.2018

Новости Беларуси. В поисках новых технологий. Минск в эти дни принимает конференцию общества инженеров-нефтяников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

70 экспертов крупнейших игроков рынка - из Беларуси, России, Казахстана, Польши и Украины - обсуждают важнейшие вопросы отрасли. Одна из главных тем -- добыча «чёрного золота» из плотных пород. Это актуально и для нашей страны. В Беларуси горючую жидкость из скважин качают уже полвека. Работать с трудно извлекаемыми запасами начали только 5 лет назад. Раньше не позволяли технологии. Миссия МВФ посетит Беларусь в июле 2018 года

Петр Повжик, заместитель генерального директора по геологии РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:

У нас в последние годы стабилизировался уровень добычи нефти в объеме 1 миллион 650 тысяч тонн. Трудноизвлекаемые запасы – это очень актуальная тема для всех нефтегазодобывающих компаний. Не исключение наш Припятский прогиб, в котором уже более 70 % запасов относятся к категории трудноизвлекаемых. Белстат зафиксировал рост зарплат в марте на 9%

Обмениваться опытом и технологиями эксперты нефтяной промышленности будут несколько дней. Ежегодно подобные конференции проходят на площадках разных стран. В БЕЛАРУСЬ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ



Белорусские санатории становятся все более популярными у европейцев. Традиционно, почти 90% путевок выкупают россияне. Но с появившейся возможностью пятидневного безвизового въезда поток иностранцев из других государств увеличился.