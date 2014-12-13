Как повлияет на Беларусь в 2015 году ситуация в России и какой будет курс доллара? Мнения экспертов

Нелегко завершается 2014 год. И речь не только о мясо-молочном непонимании. Нужно учитывать еще экономические проблемы на российском рынке, от которого мы значительно зависим. Точный прогноз на будущее сегодня не даст никто! Но оптимистический прогноз заложен в белорусском госбюджете 2015 год. Депутаты в первом чтении утвердили этот финансовый документ на минувшей неделе. Доходы казны должны превысить расходы. Правда, основной источник пополнения, как всегда, налоги. И дело это не самое приятное. Алексей Адашкин продолжит тему, раскладывая бюджет по полочкам.

Проект главного финансового документа страны Палата представителей приняла в первом чтении.

Уже после заседания в овальном зале мы встретились с депутатом Маратом Жилинским. В одном из столичных универмагов народный избранник присматривал себе деловой костюм.

Марат Жилинский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Такой костюм я бы купил (смотрите видео-ред.).

Алексей Адашкин:

Костюм за 2 миллиона в семейном бюджете депутата не сделает брешь?

Марат Жилинский:

Это - покупка раз в год.

Марат Геннадьевич по образованию историк. Кандидат наук. Вместе с женой растит двух детей. Причем именно супругу депутат называет министром семейных финансов.

Марат Жилинский:

50% уходит на питание, 20-30 это оплата услуг ЖКХ, Интернета, телефона.

На детей траты больше и больше, девочке надо приданое...

Поступаем нескромно и просим разрешения заглянуть в кошелек депутата.

Марат Жилинский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики: Беларусь:

Сейчас 280 тысяч. Это не значит, что я каждый день столько трачу.

Рассчитать кошелек государственный – дело совсем нелегкое. На следующий год доходы в бюджете превысят расходы – в итоге образуется излишек или профицит на более чем 15 триллионов белорусских рублей. Скорей всего, эти деньги пойдут на погашение госдолга. По планам, в следующем году стране нужно вернуть кредиторам более трех миллиардов долларов.

Сергей Солодовников, доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Экономика и право» БНТУ:

Мы большую сумму бюджета потратим на погашение внешнего долга – этим мы демонстрируем финансовую стабильность.

Однако ситуация на внешних рынках может достаточно сильно повлиять на бюджет не планируемый, а реальный.

Финансовый документ верстался с учетом того, что стоимость барреля нефти будет более 80 долларов. Уже сейчас цена на черное золото приближается к цифре в 60 долларов.

Курс российского рубля также вышел за пределы прогнозов белорусских финансистов.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

45% экспорта мы направляем в РФ. Если там экономика будет в сильное шоке, это скажется на объеме потребления наших товаров, особенно промышленных.

По расчетам министерства экономики, снижение цен на нефть на 1 доллар означает для Беларуси уменьшение на 20 миллионов долларов сальдо в торговле нефтью и нефтепродуктами. Еще больше сложностей приносит ослабление российского рубля. Оно приводит к уменьшению белорусского экспорта в долларовом выражении.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Возможно, удержать курс в 11 400 -11 600 мы не сможем. Но и не надо стремиться к этому. Наш рубль - переоценен, тем более, когда плохо торгуется наш экспорт. Дай Бог, чтобы мы расширили сферу экспорта, но пока этого не происходит. Поэтому мы будем проедать валютные запасы. Вот, в чем опасность.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Значимой реакцией для Беларуси был бы попытка не допустить усиления собственной национальной валюты относительно экономик, которые являются для нас значимыми рынками. Иначе мы потеряем там конкурентоспособность, будем продавать меньше товаров и это приведет к уменьшению налоговой базы.

Основными источниками пополнения бюджета будут налоговые доходы. С 2015 года увеличатся ставки акцизов, а также налог на прибыль для банков и страховых компаний. Но самое главное – ставка подоходного налога увеличится на один процент. При этом Беларусь останется в списке стран с одними из самых низких размеров подоходного налога.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

В связи с сокращением налогооблагаемой базы, которая будет провоцироваться замедлением экономики, повышение ставки по подоходному налогу может компенсировать бюджету потерю средств, в том числе для выплаты бюджетникам.

В бюджете предусмотрен рост заработной платы, стипендий, пенсий на 17-20 процентов. Однако, учитывая инфляцию, реальные денежные доходы, по расчетам, смогут увеличиться лишь на полтора процента.

Сергей Солодовников, доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Экономика и право» БНТУ:

Бюджет написан командой, которая и будет развивать экономику. Поэтому он реальный.

Мы быстро развивались, но сегодня существуют негативные тренды в ЕС, России, Украине.

Как принято говорить, бюджет сохранит социальную направленность. Доля расходов на образование и здравоохранение, к примеру, увеличится. Кроме того, появляется новая статья расходов – формирование «семейного капитала». На это выделено почти два триллиона рублей.

Алексей Адашкин, Дмитрий Травин. «Картина мира».