Что произойдет, если в больницах будет 90% белорусских лекарств, и что можно купить без рецепта в аптеках Европы

На этой неделе Президент принимал с докладом министра здравоохранения. Зимние простуды подбираются, жаропонижающие порошки по-прежнему продаются без рецепта, но некоторые новаторства с отпуском лекарств в аптеках взволновали людей. Плюсы и минусы нововведения отыскивала Татьяна Ревизоре.

Постановление об ужесточении контроля в отпуске лекарств хоть и вступило в силу почти два месяца назад, до сих пор вызывает общественный резонанс. В этом убедилась и наша съемочная группа, как и в том, что народное мнение по наболевшему рецепторному вопросу достаточно неоднозначное…

Мнения:

В кардиологии прописали новое лекарство, а только 19 декабря у меня талон, чтобы выписать это лекарство. А его уже надо принимать. Не нужен этот доктор, мне нужно только лекарство.

По рецепту надо ходить, а ноги больные. Раньше я дочке могла позвонить, она мне без рецепта получала и привозила.

Благодаря Интернету у нас каждый сам стал себе медик.

Неудобно, но безопасно для здоровья.

У меня обострилась хроническая болезнь, а рецепта не было. Я мучалась два дня.

Отпуск из аптек рецептурных препаратов строго по рецептам — нормальная мировая практика. В Бельгии, Голландии, Германии подавляющее большинство лекарств, продаются именно так и не иначе. Свободно здесь отпускают разве что йод либо аспирин. Аналогичная позиция и во Франции. Кстати, система здравоохранения там считается одной из лучших в Европе.

Пьер Сибони, доктр-фармацевт, Франция:

Хорошо, что существует система рецептов. Даже жаропонижающий препарат может быть опасен при злоупотреблении. Продажа без рецепта может повлечь закрытие аптеки. Существуют возобновляемые рецепты, действительные 6 месяцев и год.

Мнения парижан:

Без рецепта я прихожу в аптеку за средствами ухода и красоты.

Я не сторонница самостоятельно выбора лекарств, предпочитаю получить мнение своего врача. Лекарство от насморка мы можем выбрать сами, но остальное должен выбирать доктор.

В Беларуси новые правила покупки лекарств еще только приживаются. Мнение обычных белорусов известно и Президенту, поэтому глава государства и заострил внимание на наболевшем вопросе во время рабочей встречи с министром здравоохранения Василием Жарко.

По новой норме на бланке врач выписывает лишь одно лекарство, а после его покупки провизор заберет документ, который будут хранить в аптеке в течение месяца, а затем уничтожат. Впрочем, чтобы сократить паломничество в поликлиники, за докторами оставили право выдавать сразу несколько рецептов с курсом лечения сроком до полугода. В рецепте врач, как правило, пишет международное название нужного препарата, и пациент выбирает между импортным и белорусским.

Впрочем, возможно, новые правила простимулируют именно отечественного производителя, ведь медики выступают за популяризацию нашей фармацевтики.

Ольга Малафеева, врач-терапевт УЗ «34-ая городская поликлиника» Минска:

В первую очередь мы выписываем препараты белорусских производителей. Это выгодно для пациента. Лечение банального бронхита может выливаться в полмиллиона.

Ценовая разбежка в большинстве случаев действительно разительная: нередко белорусская пилюля дешевле заморского собрата в три, а то и пять раз! Мы провели свой актуальный в зимний сезон эксперимент.

Так, импортный набор против гриппа стоит 160 000, а белорусский - 90 000.

При этом, свою нишу белорусские лекарства еще не заполнили. На нашем фармацевтическом рынке представлено почти шесть тысяч наименований препаратов, из них отечественных — лишь пятая часть.

Расти и стремиться есть, к чему, ведь перед отраслью стоит конкретная задача: в 2015 году половина лекарств должна быть собственного производства. Не в этом ли еще одна причина новых правил продажи препаратов? С этим вопросом мы напрямую обратились к министру здравоохранения.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Такой задачи не стаивлось. Гражданин имеет право зайти в аптеку и получить любое лекарственное средство: хочет импортное - пожалуйста, хочт белорусское - пожалуйста.

В центральный районных больницах 90% лекарств - белорусского производства. Мы должны их пропагандировать дальше. Результаты есть. Демография положительная. Мы за 10 месяцев по сравнению с прошлым годом на 4 000 спасли жизней больше, чем в 2013 году.

Лекарства под маркой «сделано в Беларуси» поступают на рынки более трех десятков стран. Из них российсский – лидер бесспорный. Это 50% экспорта наших медпрепаратов

Ольга Сизова, коммерческий директор российской фармацевтической компании:

Склад, к сожалению, заполнен лишь на 60%, нам очень нужны белорусские лекарства.

За общее дело Ольга Адольфовна «болеет» в хорошем смысле почти десять лет. Именно столько российская фармацевтическая компания сотрудничает с белорусским заводом по производству лекарств. Представленных наименований пока только шесть десятков, их коммерческий директор фирмы надеется увидеть гораздо больше, ведь российские и белорусские лекарства на рынке страны-соседа планируют регистрировать по одним законам.

Ольга Сизова, коммерческий директор российской фармацевтической компании:

Мы бы очень хотели, чтобы мощности выпуска лекарств, которые не дополучает российский рынок и который ориентирован на госпоставки, были расширены. Мы готовы инвестировать в модернизацию завода.

Белорусские лекарства как, пожалуй, и многие другие белорусские товары для обычных россиян – бренд. Вот и еще один крупнейший дистрибьютор нашей фармапродукции составил свое мнение уже давно.

Андрей Перминов, директор по развитию российской фармацевтической компании:

Валерьянку борисовского завода в России знает каждый.

Но на Родине потребительский выбор далеко не всегда в пользу отечественного производителя. И дело не в качестве, а, скорее, в простом маркетинге… Словом, все как в афоризме про талант, которому нужно помогать…

Татьяна Ревизоре, Яна Шипко и Анастасия Бут. «Картина мира».