Белорусские предприятия не изменили технологию производства, но Россия все равно снимает ограничения на ввоз белорусских продуктов питания

Россия ввела, но теперь уже постепенно снимает запреты на поставки белорусского продовольствия. Важно заметить, что белорусские предприятия не изменили технологию производства, тем же самым мясом начиняют колбасу и те же самые коровы дают молоко, но вредность, которая откуда-то взялась, куда-то постепенно улетучивается. Не взирая на это москвичи и другие россияне не изменяли своему организму и исправно покупали белорусское.

Больше двух недель назад подозрительному Россельхознадзору не понравились тушки этих бройлеров на витебской фабрике. Мол, показатели микробиологии не в норме. Претензии возникли к сосискам и копченостям, пробы которых брали еще в апреле. По этим причинам с 26 ноября поставки в Россию были заблокированы. Но в итоге запрет снят — с понедельника отгрузки возобновят.

Павел Касперович, начальник цеха готовой продукции Витебской бройлерной птицефабрики:

Принципы своей работы мы не изменили.

На витебской фабрике посчитали, что за время блокировки недополучили 2 миллиона долларов. Плюс имиджевые потери - такая антиреклама просто удар по репутации!

Пятая часть продукции идет на экспорт в Россию. Само предприятие замкнутого типа. Это значит, здесь производят все - от яйца до куриных деликатесов.

Наталья Барковская, заместитель генерального директора по мясопереработке и качеству Витебской бройлерной птицефабрики:

Контроль на этапе выпуска готовой продукции производится аккредитованной производственной лабораторией нашего предприятия. На протяжении ряда лет дополнительно испытания проводятся в независимых аккредитованных лабораториях Республики Беларусь и за ее пределами. В частности, Брянской лабораторией. Мы еще раз доказали, что продукция на сегодняшний день безопасна и качественна.

В начале недели в Беларуси начался большой мониторинг работы белорусских мясных и молочных заводов одновременно в нескольких регионах. На это пошли в республике, чтобы погасить конфликт. Эксперты ветеринарных служб и представители лабораторий России смотрят весь технологический процесс: от качества сырья до проб готовой продукции. Проверяющие хранят молчание — с журналистами не общаются, но постепенно появляется информация о снятии ограничений. Кроме витебской фабрики из под запрета на этой неделе вывели гомельский и жлобинский мясозаводы, а также Скидельский агрокомбинат и птицефабрику «Рассвет».

В составе рабочей группы и эксперты Евразийской экономической комисиии. У них роль эдакого «третьейского судьи». Вроде и оговорены все правила ветеринарного контроля, НО...

Василий Казакевич, директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии:

То, что Россельхознадзор принял в одностороннем порядке ограничения - это не предусмотрено документами, которыми руководствуются страны, которые входят в Таможенный союз.

Спорную ситуацию обсуждали на совете Евразийской экононмической комисиии в Москве. Не должно быть таких барьеров на едином таможенном пространстве. Тему санитарного контроля затронули по инициативе белорусов и на экономическом совета СНГ. Разобраться с ситуацией взялся вице-премьер правительства России Шувалов, чтобы всякие ограничения были сняты. Но восстановление поставок идет медленно – затягивают российские ведомства. А ведь время – деньги.

Отбивать приходится и выпады россиян о том, якобы Беларусь ввела таможенный контроль на границе с Россией.

Александр Лукашенко посоветовал искать причину конфликта не в Беларуси. Президент раскритиковал Правительство за то, что эту тему поднимают на такой высокий уровень. Но иначе вопрос просто «стопорится».

Блокировка негативно отражается на перерабатывающих заводах.

Масла в огонь подливает и сама обстановка в России. Курс рубля там так быстро меняется, что цены за ним просто не поспевают. Это, конечно, совсем не радует предприятия, работающие на российском рынке. В целом на нем завязано 40 процентов белорусского экспорта.

Решено, что белорусским экспортерам будет оказана господдержка. Но и сами предприятия должны шевелиться, чтобы продавать больше и желательно — новым покупателям.

Экспорту белорусских продуктов рады простые россияне. В северном округе Москвы, где открылась ярмарка наших товаров, за колбасой - очередь. Тут и реклама не нужна — на входе только скромная вывеска. Маркировка - «сделано в Беларуси» — лучшая гарантия.

Наталья Бреус, Анастасия Бут, Яна Шипко. «Картина мира»