Белорусская клубника зимой, белорусский виноград, белорусская баранина. Как белорусский частник работает на импортозамещение?

«Чтобы хорошо жить, надо продавать», - заметил Президент Лукашенко на совещании по экономическим вопросам на этой неделе. Чтобы продавать - надо производить. Можно, конечно, перепродавать, но спекулянтов не любят во всем мире. И Беларусь делает ставку на производство, также, как в свое время Германия, Япония, а сегодня Китай. Ставку на производства большие и маленькие, для экспорта и для внутреннего рынка, чтобы свое было не хуже, чем иностранное. И шампиньоны, и клубника зимой, и даже улитки! И это уже не экзотика, убедилась Анастасия Дехтяр.

Это - одно из крупнейших хозяйств в нашей стране, где выращивают шампиньоны. На этом предприятие каждый день собирается 8 тонн шампиньонов.

Половина здешнего урожая отправляется на экспорт в Россию. Сейчас в хозяйство наведался специалист крупнейшей в мире компании по производству мицелия. Он консультирует грибные фермы в десятке стран Европы и не только.

Василий Тэбэкару, консультант компании по производству мицелия:

В Беларуси грибной бизнес на наивысшем уровне. В плане стран СНГ. Некоторые польские и английские компании ниже по качеству .

Игорь Комар, заместитель главы крестьянского-фермерского хозяйства по выращиванию грибов:

Польский гриб приходит с задержкой после сбора 7-10 дней

Польский гриб с учетом своей низкой цены, чуть хуже качества не дает продавать наш товар — более свежий, лучший.

Второсортный демпинг против свежесрезанного белоруса. И здесь как нельзя кстати поговорка: за хорошее нужно платить. Впрочем, на каждый товар найдется купец — и на польский «сморчок» и на его соратника из Беларуси.

***

Виктор Кухорев - эксперт-виноградарь. Консультирует хозяйства северного региона Беларуси и благодаря его методикам теплолюбивая культура дает свои плоды.

Знают Виктора Павловича не только в Беларуси, селекционер-энтузиаст вывел более 200 сортов винограда. Член Международной ассоциации виноградарей северных стран уверен, что если сегодня в нашей стране серьезно заняться виноградарством, то через пять лет нам не нужны будут импортные грозди.

Уже сейчас Виктор Кухорев начинает готовится к следующему урожайному году. Впрочем, не расстается с ягодной продукцией и зимой. Изюм, виноград в меду, чай и, конечно же, виноградные голубцы — излюбленное меню селекционера.

***

Мы находимся в единственной в Беларуси теплице, где можно встретить вот такую красную наливную ягоду зимой. Нацелено хояйство на эксклюзивный сезон. Собирают ранний урожай до начала июня, когда уже клубника не в диковинку и буквально под Новый год, поздней осенью.

Килограмм свежего лакомства в фирменных магазинах тепличного хозяйства стоит примерно 120 тысяч. Заморская клубника в крупных супермаркетах встречается и в три раза дороже. На конец сезона получается два ящика, на начало сезона — три-четыре, в мае 7 ящиков с дорожки выходит.

Вопреки всем восклицаниям скептиков, здесь утверждают — никакой химии. Только правильная технология. Солнце кустам заменяют лампы, температура под постоянным контролем.

Кроме клубничного рая есть здесь и салатные плантации. А в начале января, когда большинство белорусов будут устраивать гастрономический пир, который не обходится без нарезки традиционных овощей, работники теплицы будут заниматься посевной, чтобы уже на 23 февраля получить урожай огурцов, а на восьмое марта — помидоров.

***

Из продукции этого предприятия можно сделать полноценный салат здоровья. Ежегодно здесь выращивают 35 тонн зелени. Зимняя руккола, укроп, базилик, петрушка.

Продают витаминный набор в магазинах Витебска и столицы, впрочем, больше половины овощей и зелени уезжает на экспорт к соседям в Россию.

Раиса Крупатина, начальник тепличного комбината:

У нас в себестоимости огурцов 50% - это теплоэнергия. Естествено, себестоимость повышенная, нежели тех огурцов, что выросли в Турции, Испании, но качество лучше... Мы не знаем, как они выращивают, проводят обработку.

***

Александр Михайлович занимается овцеводством уже 7 лет. Не будем интересоваться, стоит ли овчинка выделки, а так просто из шкурного интереса, попросим вывернуть его дубленку и показать лейбл.

Александр Петровский, предприниматель:

Вот, к сожалению, дубленка не из нашей овчины. Нам надо научится делать из наших. Почему мы должны носить итальянцев, если мы способны вырастить сами?

Сейчас у него стадо из пятисот овец.

Животноводством бывший учитель физкультуры начал заниматься давно. До овечек держал свиней.

Александр Петровский, предприниматель:

Президент был на Полесье. Он выразил такую мысль, что надо развивать нетрадиционные формы животноводства. У меня были свинки раньше.

Но и сейчас в Беларуси, несмотря на то, что существует целая гос программа по овцеводству, все скорее на стадии зарождения. А вот у Петровского ежедневно в отаре пополнение. Здесь новорожденные появились на свет буквально утром.

Хозяин-овцевод баранину продает живым весом населению, сотрудничает и с мясоперерабатывающей компанией. А вот все, что кроме мяса, получается отходом производства. Шерсть и кожа, говорит, у нас невостребованная. Вот и приходится солить шкуру до лучших времен.

Александр Петровский, предприниматель:

Я обращался как-то на смиловичскую валальную фабрику. Они сказали надо помыть, обработать... А где в наших условиях помыть? В речке же не помоешь.

Мясо баранины пользуется спросом. Самый чистый продукт. Если брать по составу холестерина, по сравнению со свининой говядиной. Здесь 27 % холестерина единицу на кг, в свинине 76, в говядине 59.

В планах фермера-предпринимателя уже в следующем году увеличить стадо в 6 раз. Может в год козы-овцы получится?!

Белорусские предприятия- частники научились держать марку и давать потребителям то, что они хотят в любое время года. Встречаются в нашей стране и те, кто делает поистине для Беларуси эксклюзивный бизнес. К примеру, разводят и собирают улиток и лягушек. Именно такие рисковые идеи, впрочем, как и затратное выращивание зимой огурцов и клубники, доказывают, что наши производства, а значит и экономика отнюдь не улиточными скоростями идут к прогрессу.

Анастасия Дехтяр, Анастасия Бут, Сергей Капустин и Сергей Ковалкин. «Картина мира»