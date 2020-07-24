Новости экономики за 24.07.2020

Новости Беларуси. Почему Нацбанк решил вмешаться в отношения между банками и кредитополучателями? Какого жилья в стране будут строить больше и почему должники могут не бояться автоматического списания долгов со своих счетов? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как изменится рынок кредитования и лизинга в Беларуси

В СТРАНЕ СТАБИЛЬНО ПРИРАСТАЕТ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Жилья в стране будут строить больше. Жилищный фонд стабильно прирастает. В последние годы меньше 4 миллионов квадратов не строили, на будущее темпы строительства снижать предпосылок нет.