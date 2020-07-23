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Президент Беларуси утвердил соглашение о займе в 90 млн евро от МБРР по реагированию на коронавирус

23 июля 2020 19:42
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Новости Беларуси. Соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 своим Указом утвердил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси утвердил соглашение о займе в 90 млн евро от МБРР по реагированию на коронавирус-1

Речь идет о займе в 90 млн евро, на которые будет закуплено оборудование для отделений интенсивной терапии и реанимации, службы скорой помощи, а также 20 компьютерных томографов, средства индивидуальной защиты, лекарства и тест-системы для диагностики инфекции.

# Коронавирус # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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