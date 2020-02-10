Как безработному получить субсидию на открытие бизнеса и сколько она составляет

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник отдела рынка труда управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Светлана Леончик.
В 2019 году безвозмездные субсидии на открытие собственного бизнеса получили 147 безработных минчан. Как заручиться такой господдержкой? Сколько она составляет?
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Светлана Леончик, начальник отдела рынка труда управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Конечно, наша поддержка, субсидия – она не такая существенная для того, чтобы организовать солидный бизнес. Это стартовая поддержка, для старта в малом бизнесе, в предпринимательской или ремесленной деятельности.
И есть нормативные документы, которыми регулируется её размер. Он составляет 11 бюджетов прожиточного минимума. С 1 февраля размер субсидии составляет 2.638,5 рублей.
Куда обращаться, какие документы нужны? И кто может рассчитывать на такую поддержку?
Светлана Леончик:
Далеко не все могут рассчитывать на такую субсидию. Прежде всего, это могут рассчитывать только безработные граждане, которые зарегистрированы официально в государственной службе занятости по месту жительства.
Какой-то определённый срок нужно быть зарегистрированным?
Светлана Леончик:
Нет, как такового, срока для обращения за субсидией не существует. Единственное есть ограничение: после регистрации мы, органы по труду и занятости, конечно же, в первую очередь, будем пытаться трудоустроить человека, ищущего работу, на имеющиеся вакансии. Далее уже рассматривается обращение безработного, если у него есть такие цели – стать предпринимателем, ремесленником, и для этого у него есть бизнес-идея.
Бизнес-идея уже должна быть сформирована в голове у человека. Чтобы он пришёл и с нашей помощью мог изложить её в бизнес-план. Всё очень реально, всё очень быстро происходит: в течение двух месяцев от момента регистрации, если человек уже пришёл с готовой идеей, он может получить субсидию. Если будет положительное решение, заключается договор с безработным.
А отслеживается, по назначению ли человек использует средства?
Светлана Леончик:
Обязательно. В течение трёх месяцев – даже срок устанавливается для того, чтобы человек не растягивал этот период организации собственного дела.
Чтобы его дисциплинировать, ему отводится не более трёх месяцев для того, чтобы он потратил все деньги субсидии на те цели, которые указал в бизнес-плане. То есть это может быть аренда помещения, это может быть приобретение механизмов, инструментов, оборудования необходимого, материалов, сырья для каждого индивидуального вида деятельности. Нам предоставляют платёжные документы.
А если человек нарушил сроки? Есть какие-то штрафные санкции?
Светлана Леончик:
Конечно, в договоре предусмотрены штрафные санкции. Практически у нас выполняют договорные обязательства, все люди ответственные. Потому что в бизнес идут люди дисциплинированные, прежде всего.