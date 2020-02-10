Как безработному получить субсидию на открытие бизнеса и сколько она составляет

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник отдела рынка труда управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Светлана Леончик. В 2019 году безвозмездные субсидии на открытие собственного бизнеса получили 147 безработных минчан. Как заручиться такой господдержкой? Сколько она составляет? В Беларуси безработные открывают фитнес-центры и издают сказки. Как? Светлана Леончик, начальник отдела рынка труда управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Конечно, наша поддержка, субсидия – она не такая существенная для того, чтобы организовать солидный бизнес. Это стартовая поддержка, для старта в малом бизнесе, в предпринимательской или ремесленной деятельности. И есть нормативные документы, которыми регулируется её размер. Он составляет 11 бюджетов прожиточного минимума. С 1 февраля размер субсидии составляет 2.638,5 рублей. Куда обращаться, какие документы нужны? И кто может рассчитывать на такую поддержку?

Светлана Леончик:

Далеко не все могут рассчитывать на такую субсидию. Прежде всего, это могут рассчитывать только безработные граждане, которые зарегистрированы официально в государственной службе занятости по месту жительства. Какой-то определённый срок нужно быть зарегистрированным? Светлана Леончик:

Нет, как такового, срока для обращения за субсидией не существует. Единственное есть ограничение: после регистрации мы, органы по труду и занятости, конечно же, в первую очередь, будем пытаться трудоустроить человека, ищущего работу, на имеющиеся вакансии. Далее уже рассматривается обращение безработного, если у него есть такие цели – стать предпринимателем, ремесленником, и для этого у него есть бизнес-идея. Бизнес-идея уже должна быть сформирована в голове у человека. Чтобы он пришёл и с нашей помощью мог изложить её в бизнес-план. Всё очень реально, всё очень быстро происходит: в течение двух месяцев от момента регистрации, если человек уже пришёл с готовой идеей, он может получить субсидию. Если будет положительное решение, заключается договор с безработным. А отслеживается, по назначению ли человек использует средства?