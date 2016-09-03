Как белорусско-китайский бизнес входит в колею и зачем к трем буквам МАЗа «добавили» иероглиф

В продолжение темы – о будущем техники с логотипом МАЗ. На трех буквах, как на трех китах уже не удержаться – придется добавить иероглиф. И, может быть, тогда великие белорусские автомобили станут такими же популярными, как Великая китайская стена. Вот что получается.

Эти машины – легенды. Теперь на постаменте могут появиться новые модели с логотипом «МАЗ». В летописи белорусского автозавода – иероглифы. Эта китайская грамота поможет заводчанам освоить новые модели техники и сложное понятие диверсификация экспорта.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Мы заполняем ту нишу, которая у нас отсутствовала, то есть увеличиваем ассортимент, другими словами, диверсификацию продуктовой линейки.

Обычно гендиректор «МАЗа» на интервью соглашается в исключительных случаях. Этот – как раз такой. Бизнес-встреча без особой помпезности, но с историческим значением. И для белорусов, и для китайцев.

В Поднебесной, говорят, что производят все. Но вот таких машин там нет. А именно в них нуждается мировой рынок. Первому опытному образцу дан зеленый коридор.

Александр Симоненко, заместитель директора компании-дилера ОАО «МАЗ» в Российской Федерации:

Уже более 20 лет мы дилеры Минского автомобильного завода. И вот, наконец, свершилась наша, может быть, мечта. Наконец, мы действительно мощный и сильный продукт приобрели и надеемся, что он всколыхнет российский рынок, потому что таких серьезных мощных грузоподъемных механизмов Минский автомобильный завод пока еще не представлял.

Крупнейший производитель спецтехнике в Китае корпорация «Zoomlion» будет двигаться дальше на шасси МАЗа. Надстройка – китайская, а платформа – белорусская.

Николай Лакотко, заместитель главного конструктора ОАО «МАЗ»:

Интерьер практически полностью сделан из белорусских комплектующих. Это и сиденья в Осиповичах делаются, это и панель приборов. Но скажу, что для удовлетворения спроса потребителей мы можем устанавливать и импортные комплектующие.

Кабина и шасси рождены в цехах МАЗа, а уже строительной или коммунальной техникой становится в Могилеве на одном из заводов автохолдинга. Столичные конструкторы предусмотрительно создают универсальный скелет машины, а все рабочее оборудование как детали легко устанавливают на «Трансмаше».

Николай Лакотко, заместитель главного конструктора ОАО «МАЗ»:

Если говорить про адаптацию нашего шасси под различные настройки, то мы достаточно гибкие в этом плане, потому что мы используем как современные технологии проектирования, так и современные технологии в изготовлении шасси. Используется модульный принцип построения шасси. Мы можем в широких пределах менять базу автомобиля, вес, устанавливать различное оборудование.

Строительные краны, так называемые дорожные пылесосы, машины для МЧС. Модели эксклюзивные, техника востребованная. Например, 60-тонный кран массово выпускает только немецкий производитель. Эта машина способна поднять три себе подобных колесных собрата и на новую высоту – весь отечественный автопром. А планируемая к выпуску пожарная техника – всю строительную отрасль.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Новый продукт как для страны, но в основном для экспорта. Такого качества продукта сегодня нет на постсоветском пространстве. Что касается техники для МЧС, это всевозможные лестницы, вышки с подачей воды, это прежде всего доступ к многоэтажности строительства.

Пекин и Минск сближает обоюдная выгода. Беларусь для Китая – выгодный плацдарм для продвижения в двух направлениях: Евразийский и Европейский союзы. А Пекин для Минска – источник инвестиций. У острожных бизнесменов Поднебесной четкий выбор. Причины – белорусы сохранили школу кадров, производственный потенциал и контроль качества.

Джи Фу Ванг, вице-президент машиностроительной корпорации (КНР):

У ваших заводов великая история. Мы хорошо знакомы с белорусской техникой. Нас устраивает система контроля качества, поэтому мы хотим работать с вами.

В Могилеве коммунальную технику собирают не первый год. А теперь задействуют свободные площади, коих здесь достаточно. Места хватит, чтобы развернутmся корпорации «Zoomlion» и такой вот негабаритной технике.

Павел Каранкевич, главный конструктор завода «Могилевтрансмаш»:

Сделаем не шажочек, а довольно большой шаг вперед по технологии и по какому-то опыту, потому что, по большому счету, мы варимся в собственном соку. Да, мы ездим на выставки, посещаем, но так близко, чтобы потрогать, посмотреть, наверное, первый раз, когда мы смогли детально посмотреть узлы, узнать что-то новое. И это опыт неоценимый.

Кстати, кооперация именно на уровне белорусско-китайских регионов – общая тенденция отношений между Минском и Пекином.

Ху Хэнхуа, руководитель делегации Народного правительства провинции Хунань, мэр правительства центрального города Чанша (КНР):

Между Беларусью и Китаем должно развиваться региональное сотрудничество. У нас уже есть пилотные проекты в Республике Беларусь. Например, с вашей страной уже больше года сотрудничает компания «Zoomlion».

Пример для подражания – это постоянные встречи в верхах. После государственных переговоров увеличивается товарооборот и число новых СП. Только на полях «Великого камня» в сентябре 2015 года были подписаны 50 документов. И этот адрес китайской делегации подсказали во Дворце Независимости. Во время встречи руководства провинции Хунань и корпорации «Zoomlion» с Александром Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши страны, наши народы связывают искренняя дружба и плодотворное сотрудничество в различных сферах деятельности. За 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем пройден большой путь навстречу друг другу. Между нами нет закрытых тем. Мы стали стратегическими партнерами и продолжаем двигаться дальше.

Ближайшие планы: через год – 100 единиц техники. Через три – в 10 раз больше. 75% акций совместного предприятия – в руках китайских инвесторов, у нас – блокировочный пакет. Этот проект выгодный, но и сложный. Чтобы вытеснить хотя бы с рынка Евразийского союза немецкого конкурента, необходимо снижать рентабельность и производить более половины всех деталей в Беларуси.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Мы с нашими китайскими партнерами отработали вопрос локализации других комплектующих. В частности, в состав «МАЗа» входит такое предприятие, как Осиповичский агрегатный завод, на котором мы планируем выпускать все пластики для этих изделий. То есть не менее 50% локализация должна быть белорусской.

А для этого вместо готовых агрегатов необходимо завозить машинокомплекты из Поднебесной, а затем и самим осваивать их производство. Схема такого продвижения уже наезженна легковушками «Джили». Главное, чтобы этот белорусско-китайский бизнес вошел в колею.