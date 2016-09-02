Экспорт и безопасность: на разработку нового школьного автобуса потрачено 400 миллиардов рублей

Новости Беларуси. «МАЗ» собирается увеличить долю экспорта с 75% до 87%. В том числе за счёт новых моделей техники. Среди них – школьный автобус. На предприятии разработали модель, специально адаптированную для школьников и сельских дорог.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ»:

Учтены все моменты для того, чтобы повысить, прежде всего, проходимость этих автобусов, особенно ещё и в зимних условиях. Мы увеличили продольную базу, увеличили углы въезда-выезда, что значительно повышает проходимость автобусов. И на перспективу надо думать и об экологии. В новом автобусе предусмотрен двигатель Евро-5.

Главный инвестор проекта – Банк развития. Его условие – создать экспорт ориентированный автобус.

В новую разработку вложено 400 миллиардов неденоминированных рублей.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

С Минским автомобильным заводом разговаривали про новую модель автобус. Мы изначально договаривались, что это не будет автобус для небольшого белорусского рынка. Мы должны создать модель, которая сможет на конкурентных условиях побеждать в тендерах.

А Банк развития, как финансовый институт, уполномоченный на поддержку экспорта, поставит в приоритет экспортную поддержку этих автобусов. Мы договорились, что окажем спонсорскую помощь на конструирование принципиально нового автобуса, который учтёт многочисленные замечания, которые появились именно в сельской местности.

Школьный автобус более безопасный и вместительный. Как отметили заводчане – салон настолько просторный, что в него легко вмещается целый класс детей.

В такой торжественной обстановке с проходной завода в Могилёвскую область отправилось 10 автобусов.

Всего по поручению Президента до конца 2017 года в регионы должны поставить не менее 300 школьных автобусов. Около 200 уже на маршрутах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.