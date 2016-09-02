Новости экономики за 02.09.2016

Новости Беларуси. В Беларуси из оборота уже выведены 90% банкнот старого образца. По данным Нацбанка процесс идёт строго по графику.

Однако финансовый регулятор предполагает, что изъять все прежние купюры не удастся. С чем это связано – сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изъяли 90%

Белорусы практически целиком отказались от купюр образца 2000 года. В ходу осталось около 10% старых банкнот. Причем большая часть – мелкого номинала. Купюры же в 50, 100 и 200 тысяч – на руках уже редкость.

А вот банкноты в 5 и 10 тысяч население оставляет на память.

Именно поэтому говорить о 100% изъятии невозможно. Однако официально завершить процесс финансовый регулятор планирует к 1 октября. При этом в течение 5 лет банкноты старого образца можно будет обменять на новые в любой сумме и без взимания комиссии.

Андрей Камович, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Национального банка Республики Беларусь:

Банкам мы рекомендовали и рекомендуем выдавать сдачу только новыми деньгами. Не будет никаких проблем, даже если в какой-то мелкой торговой точке нет разменной монеты, то, рассчитываясь карточкой, вы избежите проблем.

Под залогом

Чистоту будущего транспорта проверим онлайн. В Беларуси начал работу реестр заложенного движимого имущества. Это информационная система, с помощью которой можно узнать, находится ли в залоге у банка автомобиль, который клиент хочет купить.

Финансисты обязаны внести информацию в реестр до 1 марта 2017 года.

Таким образом, будущие автовладельцы смогут защитить себя от покупки долгов.

Детский сад

Поход в детский сад обойдется белорусам в среднем в 57 рублей.

Конкретная сумма зависит от режима работы дошкольного заведения и может варьироваться от 40 до 73 рублей. Эти деньги уходят на питание. Расходы по оплате труда персонала и содержанию помещений оплачивает государство. Дополнительные затраты родители могут нести в случае посещения кружков и секций на базе детских садов.

Пластиковый сбой

Уикенд за наличный расчет. Банковский процессинговый центр предупреждает держателей пластиковых карт о возможных сбоях в обслуживании.

Причина традиционна – это технологические работы в ночь с субботы на воскресенье.

В этот период не стоит пользоваться банкоматами, инфокиосками либо дистанционно оплачивать услуги и товары. С проблемами столкнутся клиенты 13 банков, которые обслуживает процессинговый центр.

Белорусский рубль на торгах в пятницу незначительно ослаб к корзине валют. Доллар укрепился более чем на полкопейки.

На понедельник курс 1 рубль 97 копеек.

Евро прибавил без малого 2 копейки. По Нацбанку на 5 сентября – 2,2. Российский рубль потерял несколько пунктов и ближайший уикенд проведет на уровне ниже 3 копеек белорусских.