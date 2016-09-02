Пейзажи из фильма ужасов: 10 тысяч гектаров леса повреждено июльским ураганом

Новости Беларуси. В Минской области продолжают устранять последствия июльского урагана. 2 сентября сотрудники лесхозов столичного региона съехались в Смолевичский район (один из наиболее пострадавших от сильного ветра).

В целом же, по стране повреждено свыше 10 тысяч гектаров леса. О ликвидации буреломов сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Вот так выглядят некоторые придорожные участки в Смолевичском районе. Это – последствия июльского урагана. Деревья, которым повезло меньше остальных. Скоро что-то из этого отправят на нужды лесозаготовительных предприятий. А что-то – отправят на экспорт.

Щепки, рёв мотора и пыль. Вот так в Смолевичском районе убирают то, что сделала непогода ещё летом. Олег – один из тех, кто приехал помогать из Логойска. Говорит: работа тяжелая. Но она для благого дела. С многолетними соснами мужчина справляется одной левой.

Олег Тарасевич, оператор лесозаготовительной машины:

Обнимаешь дерево, срезаешь и кладёшь в ассортименты.

Дмитрий Боярович:

Для вас это так обыденно.

Олег Тарасевич:

Ну, потому что каждый день. Это как для вас интервью брать.

По словам лесничих, стихия не пожалела молодые деревья.

Дрогнули перед ветром сорокалетние сосны. Возраст – ещё расти и расти. Поэтому древесину жалко. Впрочем, она пригодится и в хозяйствах, и на частных предприятиях.

Дмитрий Боярович:

Большинство пейзажей здесь похожи скорее на кадры из фильма ужасов. Чтобы расчистить этот участок, специалистам понадобилось больше полутора месяцев. Всё потому, что работать здесь архисложно. Но большинство работы ещё впереди. Едва с ней смогут справиться до Нового года.

Взаимопомощь уже давно стала традицией. Минскому региону она как нельзя кстати. Благодаря ей за сутки в Смолевичском районе убирают 25 тысяч кубов древесины (темпы внушительные).

Но остаётся – по всей стране – ещё два миллиона.

Николай Хорошун, консультант отдела промышленного производства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

В этом очаге поражения задействовано более 2000 человек. Работает около 130 единиц комбайнов (харвестеров).

Убирает лес техника белорусского производства. Чтобы их обслуживать, работают круглосуточные сервисные штабы. Наши машины – едва ли не единственные в мире, которые в принципе могут работать в таких условиях.

Андрей Герман, заместитель генерального конструктора компании по производству специальной техники:

Вот для такой машины вывести в смену 200 кубов леса – это совершенно нормальный показатель. Может и до 300 дойти.

На территориях, которые расчистили от бурелома, готовят почву. Здесь появится новый лес. Каждого белоруса просят поучаствовать в его создании.

А конкретнее – посадить хотя бы один саженец.

Для будущего белорусской природы.