Как Беларуси делать деньги из воздуха? И это не метафора, а реальная ниша для заработка

Новости Беларуси. Нынешний год показал, что, действительно, кофейничать нет времени. Хотя с какой стороны на это посмотреть. В некоторых кофейнях бодрящий напиток разливают в личные чашки и видят в этом пользу и для экономики, и для экологии.

Совместить эти понятия – глобальный тренд, которому пытаются следовать и в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем более что на этом можно еще и заработать. Каждой стране выделяют квоты на выбросы парниковых газов. У Беларуси тоже есть такие разрешения, но мы не токсичное государство, квоты даже остаются. Так что в будущем можем их продавать. Тем более что спрос бьет все рекорды. В 2021 году объем климатического рынка составил 850 миллиардов долларов. Как сегодня даже воздух превращается в деловой актив? Карина Верховцева – о новых веяниях в экономике.

Эксклюзивные кадры – специально для нашей съемочной группы. Новейшая разработка МАЗ-303Т только вернулся с премьерного показа на международной выставке пассажирского транспорта в Москве. Эта модель, к слову, полностью из белорусских комплектующих, унаследовала все модные элементы своих предшественников – автобусов и электробусов МАЗ третьего поколения, что уже колесят по стране. Подсветка, USB-зарядки, просторный салон и еще больше места для пассажиров. Городской электротранспорт прокладывает и новые маршруты: благодаря автономному ходу столичный микрорайон Шабаны или Каменная Горка для этого экокрасавца не проблема. Таким новинкам исключительно «зеленый» свет.

Иван Войтешонок, заместитель директора Центра перспективных разработок ОАО «МАЗ»:

Касаемо компонентов… Да, мы производили раньше технику из большого количества иностранных комплектующих, но здесь уже заменены комплектующие из недружественных стран на белорусские. В частности, для троллейбуса очень важна электрика. Здесь абсолютно вся электрика белорусского производства. Здесь полностью все высоковольтное оборудование, то есть система управления разгоном, торможением двигателя, те же накопители энергии – это новые системы из гибридных суперконденсаторов. Гидростанция, которая обеспечивает работу рулевого управления, компрессор, который питает пневмосистемы, – это все белорусского производства. Здесь совершенно новая климат-система также белорусского производства, позволяет очень быстро прогреть салон, на новый уровень выводит безопасность. То есть они не перегреваются, они очень быстро остывают, решает проблемы с перегревом.

Из всего объема выпускаемой пассажирской техники МАЗ 75 % идет на экспорт. Например, в Санкт-Петербурге транспорт белорусского производства хорошо знаком. В 2022 году в северную столицу России поставлено почти 900 автобусов средней и большой вместимости, работающих на природном газе. Даже больше, чем за предыдущие годы сотрудничества. На минской кондитерской фабрике используют замывную воду повторно и экономят 120 тысяч евро в год.

А вот как же делать деньги из воздуха? И нет, это не метафора, а вполне реальная ниша для заработка. В 2015 году 170 стран подписали Парижские соглашения. Документ обязывал снижать уровень загрязнения атмосферы: выбросы углекислых газов для каждого государства строго регламентировались квотами. Однако далеко не все готовы следовать ограничениям. Например, только на долю Китая приходится почти 30 % всех углекислых выбросов. Тогда как у других есть возможность придерживаться климатических договоренностей, Беларусь выбрасывает в атмосферу не более половины процента от всего объема СО2, мы расходуем лишь часть положенных нам квот. И это тот случай, когда воздух превращается в настоящий деловой актив. Спрос на такие квоты с каждым годом только растет, цена не отстает.

Алексей Мацевило, заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи:

В динамично развивающихся азиатских экономиках, где эти промышленные выбросы сегодня растут, ощущается в перспективе потребность в том, чтобы покупать эти квоты у других стран, где с выбросами дело обстоит лучше, и за счет этого иметь возможность не применять жесткие экологические требования к своему производству. Если бы такой рынок заработал, то у нас был бы экономический интерес в продаже таких углеродных единиц в первую очередь в азиатские страны. Год от года в Беларуси растут объемы сбора и переработки традиционного вторсырья: макулатуры, отходов стекла, полимеров. К примеру, в 2010 году их собирали и перерабатывали 340 тысяч тонн, в 2021-м – уже 790 тысяч тонн. Активно в стране идет создание и внедрение экомеханизмов во все сферы нашей жизни.